Madagascar: Imerimanjaka - Un gardien tue ses deux fils

La troisième section de la Brigade criminelle (BC3) enquête sur le meurtre de deux garçons de 12 et 8 ans, constaté samedi vers 23 heures, à Imerimanjaka, dans l'enceinte d'une société où travaille le suspect, le père biologique des victimes.

Ce présumé assassin, concierge, vivait sur place avec sa famille. Son épouse, employée comme femme de chambre et serveuse, a rejoint sa mère à Mahatsinjo Alasora après le drame. Les corps des deux garçons y ont été également transportés en attendant l'inhumation.

Tout aurait commencé par une querelle insignifiante. L'homme soupçonnait sa femme d'infidélité. « C'est le mari de ma collègue qui venait de m'appeler. C'est à cause de cela qu'il m'a accusée », explique Béatrice Norovelomampitasoa.

Selon elle, son mari avait consommé de l'alcool ce soir-là. « Après notre brève conversation tendue, il est allé dans la chambre des enfants qui dormaient déjà. Je n'ai rien entendu. Peu après, il est sorti et m'a dit : Va voir tes fils, ils sont déjà morts. J'étais sous le choc. Puis, il s'est précipité vers moi, couteau à la main. J'ai réussi à m'enfuir et à alerter la police, qui est intervenue immédiatement », poursuit-elle.

La police rapporte que le suspect a failli être lynché par la foule. Des témoins affirment qu'il tentait de se suicider en se poignardant à la poitrine. L'homme a été conduit à l'hôpital pour une suture, puis remis aux mains de la BC3. Sa belle-famille affirme qu'elle maintiendra sa plainte jusqu'au bout.