Madagascar: Imerimanjaka - Un gardien tue ses deux fils

25 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

La troisième section de la Brigade criminelle (BC3) enquête sur le meurtre de deux garçons de 12 et 8 ans, constaté samedi vers 23 heures, à Imerimanjaka, dans l'enceinte d'une société où travaille le suspect, le père biologique des victimes.

Ce présumé assassin, concierge, vivait sur place avec sa famille. Son épouse, employée comme femme de chambre et serveuse, a rejoint sa mère à Mahatsinjo Alasora après le drame. Les corps des deux garçons y ont été également transportés en attendant l'inhumation.

Tout aurait commencé par une querelle insignifiante. L'homme soupçonnait sa femme d'infidélité. « C'est le mari de ma collègue qui venait de m'appeler. C'est à cause de cela qu'il m'a accusée », explique Béatrice Norovelomampitasoa.

Selon elle, son mari avait consommé de l'alcool ce soir-là. « Après notre brève conversation tendue, il est allé dans la chambre des enfants qui dormaient déjà. Je n'ai rien entendu. Peu après, il est sorti et m'a dit : Va voir tes fils, ils sont déjà morts. J'étais sous le choc. Puis, il s'est précipité vers moi, couteau à la main. J'ai réussi à m'enfuir et à alerter la police, qui est intervenue immédiatement », poursuit-elle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La police rapporte que le suspect a failli être lynché par la foule. Des témoins affirment qu'il tentait de se suicider en se poignardant à la poitrine. L'homme a été conduit à l'hôpital pour une suture, puis remis aux mains de la BC3. Sa belle-famille affirme qu'elle maintiendra sa plainte jusqu'au bout.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.