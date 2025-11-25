Madagascar: Insécurité Alimentaire - Deux millions de personnes affectées dans l'Atsimo Andrefana

Déficits pluviométriques, perturbations agricoles après trois cyclones en début d'année et contraintes socioéconomiques ont marqué la saison 2024-2025 pour Atsimo Andrefana.

Chocs climatiques combinés. Un million sept cent quatre-vingt personnes ont été affectés par l'insécurité alimentaire aigüe due à la sécheresse qui a sévi à Ampanihy, Betioky, Toliara II, Benenitra, Sakaraha.

Il a été révélé, au cours d'un atelier de « mise à jour du plan de contingence cyclones-inondations- sècheresse et mise en oeuvre des activités de cohésion sociale et de maintien de la paix » avec le Bureau national de gestion des risques et catastrophes, que la situation ne s'est pas améliorée.

En situation de crise

Le grand Sud incluant les régions Atsimo Andrefana, Androy, Anosy et Atsimo Atsinanana, enregistre encore 13% de population en situation de crise, en cette saison 2025-2026. Et elle risque de se détériorer d'ici janvier 2026. Un plan de contingence cyclone-inondation et un autre sur la sécheresse, couvrant les risques chroniques liés à la sécheresse récurrente, à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition, ont été élaborés.

Quatre-vingt personnes ont participé à l'atelier les 18,19 et 20 novembre à Madiorano, Toliara. On indique cependant que l'organisation et la logistique ont été quelque peu désordonnées. Des personnes non incluses dans la liste sont venues et des participants non bénéficiaires du remboursement de carburant ont été nombreux. Les participants sont issus des neuf districts, du service déconcentré, de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers.