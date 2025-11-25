Congo-Kinshasa: Comment améliorer le niveau des enseignants du primaire en RDC ?

25 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La majorité des enseignants du primaire en RDC sont des diplômés d'État issus des humanités pédagogiques, ce qui est jugé insuffisant pour répondre aux standards internationaux. Dorénavant, le niveau requis pour enseigner au primaire sera Bac+3, avec la création d'Instituts des Maîtres pour assurer une formation continue et structurée, sur décision du ministère de l'Education nationale et nouvelle citoyenneté (MINEDUC).

Les programmes actuels sont critiqués pour leur caractère trop théorique et peu orienté vers la pratique. Une refonte est en cours pour intégrer des approches pédagogiques innovantes et l'usage du numérique. - Comment améliorer le niveau des enseignants du primaire en RDC ?Taty DILENGENDJU Mapuku s'entretient sur ce sujet avec Jean Mupepe, promoteur de l'Institut Banate.Michel Oto, coordonnateur de l'Agence Congolaise pour la Promotion de l'Enseignement (APE) a également pris part à cet entretien.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.