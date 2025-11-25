Congo-Kinshasa: Comment améliorer le niveau des enseignants du primaire en RDC ?

La majorité des enseignants du primaire en RDC sont des diplômés d'État issus des humanités pédagogiques, ce qui est jugé insuffisant pour répondre aux standards internationaux. Dorénavant, le niveau requis pour enseigner au primaire sera Bac+3, avec la création d'Instituts des Maîtres pour assurer une formation continue et structurée, sur décision du ministère de l'Education nationale et nouvelle citoyenneté (MINEDUC).

Les programmes actuels sont critiqués pour leur caractère trop théorique et peu orienté vers la pratique. Une refonte est en cours pour intégrer des approches pédagogiques innovantes et l'usage du numérique. - Comment améliorer le niveau des enseignants du primaire en RDC ?Taty DILENGENDJU Mapuku s'entretient sur ce sujet avec Jean Mupepe, promoteur de l'Institut Banate.Michel Oto, coordonnateur de l'Agence Congolaise pour la Promotion de l'Enseignement (APE) a également pris part à cet entretien.