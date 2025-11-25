Congo-Kinshasa: Les femmes de Kananga marchent pour lancer les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre

Les femmes de Kananga, dans la province du Kasaï-Central, se sont mobilisées mardi 25 novembre pour marquer le début des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre (VBG).

Une marche pacifique organisée par les structures de la société civile, notamment les défenseurs des droits des femmes et les associations de lutte contre les VBG a parcouru les rues de la ville.Les manifestantes portaient des banderoles et des calicots avec des messages forts appelant à la fin des violences faites aux femmes et aux filles.Partie du rond-point Notre-Dame, la marche a pris fin au bâtiment administratif du gouvernorat, où un mémorandum a été lu et remis au gouverneur Joseph Moïse Kambulu.Le mémorandum a tiré la sonnette d'alarme sur la persistance des violences basées sur le genre dans la province. Les chiffres présentés sont alarmants :

- 20 791 cas en 2021

- 7 099 en 2022

- 5 139 en 2023

- 4 841 en 2024

- et 3 130 cas déjà recensés au 2e trimestre de 2025.

Face à cette situation, les manifestants ont demandé un engagement concret du gouvernement provincial. En réponse, le gouverneur Kambulu a salué l'initiative et promis son appui :

« Soyez rassurées du soutien du gouvernement provincial. Ce que vous commencez aujourd'hui est un processus important qui se poursuivra pendant ces 16 jours », a-t-il déclaré.

La journée s'est poursuivie à la Maison du Barreau du Kasaï-Central, où la ministre provinciale du Genre a procédé au lancement officiel de 16 jours d'activisme.