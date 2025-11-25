Congo-Kinshasa: Les femmes de Kananga marchent pour lancer les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre

25 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les femmes de Kananga, dans la province du Kasaï-Central, se sont mobilisées mardi 25 novembre pour marquer le début des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre (VBG).

Une marche pacifique organisée par les structures de la société civile, notamment les défenseurs des droits des femmes et les associations de lutte contre les VBG a parcouru les rues de la ville.Les manifestantes portaient des banderoles et des calicots avec des messages forts appelant à la fin des violences faites aux femmes et aux filles.Partie du rond-point Notre-Dame, la marche a pris fin au bâtiment administratif du gouvernorat, où un mémorandum a été lu et remis au gouverneur Joseph Moïse Kambulu.Le mémorandum a tiré la sonnette d'alarme sur la persistance des violences basées sur le genre dans la province. Les chiffres présentés sont alarmants :

- 20 791 cas en 2021

- 7 099 en 2022

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

- 5 139 en 2023

- 4 841 en 2024

- et 3 130 cas déjà recensés au 2e trimestre de 2025.

Face à cette situation, les manifestants ont demandé un engagement concret du gouvernement provincial. En réponse, le gouverneur Kambulu a salué l'initiative et promis son appui :

« Soyez rassurées du soutien du gouvernement provincial. Ce que vous commencez aujourd'hui est un processus important qui se poursuivra pendant ces 16 jours », a-t-il déclaré.

La journée s'est poursuivie à la Maison du Barreau du Kasaï-Central, où la ministre provinciale du Genre a procédé au lancement officiel de 16 jours d'activisme.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.