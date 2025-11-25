Ile Maurice: Une patiente de 80 ans décède cinq jours après

Un grave accident de la route, survenu dans la soirée du lundi 17 novembre, à l'intersection des rues Lord Kitchner et Deschartes à Port-Louis, a finalement coûté la vie à Michelle Mary Maude Antoine, âgée de 80 ans. La victime, blessée après une collision impliquant une ambulance privée et une voiture, est décédée le samedi 22 novembre, cinq jours après avoir été admise à l'hôpital Dr A. G Jeetoo.

Selon les premières constatations effectuées par la police, l'accident s'est produit vers 22 h 20. L'ambulance de la City Clinic, conduite par un chauffeur de 59 ans, transportait la patiente, Michelle Mary Maude Antoine, vers le centre médical de Port-Louis. Alors que le véhicule arrivait de Brabant et se dirigeait vers John Kennedy Street, l'ambulance aurait percuté une voiture qui venait de Deschartes Street et roulait en direction de la New Trunk Road.

Sous la violence de l'impact, l'ambulance s'est renversée et s'est retrouvée sur le trottoir, radiateur tourné vers l'arrêt de bus de Deschartes Street. Des barrières métalliques ont également été endommagées lors de l'impact. La zone est couverte par les caméras du système Safe City.

Les tests d'alcoolémie effectués par la police ont révélé que le conducteur de la voiture, un ressortissant français âgé de 48 ans, était positif à l'alcool, tandis que le même test sur le chauffeur de l'ambulance s'est révélé négatif. Transportée d'urgence à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo après l'accident, Michelle Mary Maude Antoine a succombé à ses blessures cinq jours après l'accident. L'autopsie pratiquée le même jour par le Dr Prem Chamane, Principal Police Medical Officer, a attribué le décès à une insuffisance ventriculaire gauche aiguë. La dépouille a ensuite été remise à la famille pour les funérailles.

La police poursuit son enquête afin d'établir les responsabilités dans cet accident impliquant un véhicule de santé en intervention et un conducteur testé positif à l'alcool.