Ile Maurice: Un trentenaire gravement blessé après avoir été percuté par un quad

Un violent incident s'est produit dans l'après-midi du dimanche 23 novembre à Bassin Road, Quatre-Bornes. Un homme de 30 ans, employé comme cleaner et habitant la région, a été grièvement blessé après avoir été percuté volontairement par un quad. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital et se trouve toujours à l'unité des soins intensifs.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 15 h 20. Alertés, les policiers se sont rendus à Bassin Road. Ils ont découvert la victime allongée sur le sol, en position ventrale, près d'un mur en béton. L'homme, en état de choc, était incapable de fournir la moindre indication sur les circonstances de l'agression. Le SAMU a été dépêché sur place et a rapidement conduit le blessé au centre hospitalier le plus proche. Les examens ont révélé plusieurs fractures aux côtes.

Un témoin, qui accompagnait la victime au moment des faits, a permis aux policiers de retracer le déroulement de l'incident. Il a expliqué qu'ils circulaient chacun sur leur motocyclette, le long de la New Link Road, lorsqu'ils ont croisé deux hommes en quad jaune et gris. Une discussion aurait éclaté entre eux mais les deux motocyclistes ont poursuivi leur route vers La Louise. Un peu plus tard, ils ont entendu un klaxon dans leur dos.

Le témoin s'est arrêté et a vu son ami, bloqué par les deux quads. La victime est descendue de sa motocyclette alors que le conducteur du quad jaune lui a foncé dessus délibérément, le projetant au sol. Toujours selon le témoin, le conducteur du quad jaune a tenté à plusieurs reprises de rouler sur la victime, tentative déjouée uniquement grâce à la présence d'une structure en béton, qui a empêché les roues du quad de passer sur le corps de son ami.

Les deux conducteurs de quad ont pris la fuite avant l'arrivée de la police. Des images de Safe City montrent deux quads circulant dans la région aux alentours de 14 h 10, bien que la zone exacte de l'agression ne soit pas couverte par les caméras.

Les enquêteurs ont déjà recueilli la déposition du témoin, qui affirme être en mesure d'identifier le conducteur du quad jaune. L'enquête se poursuit afin de retrouver les suspects et déterminer les circonstances précises de cette agression d'une rare violence.

La victime demeure sous observation à l'unité de soins intensifs.