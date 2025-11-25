Ile Maurice: Un policier de l'AML Unit admet l'arrestation des Adam avec un «deadline» et «sans preuve»

Un enregistrement, publié sur YouTube sous le titre «L'heure fin arrivée! (sic)», circule actuellement sur les réseaux sociaux. On y entend la voix attribuée à Stéphane Adam, codirecteur de Menlo Park Ltd, discuter et se plaindre auprès d'une personne dont la voix est attribuée à un officier de l'Anti-Money Laundering (AML) Unit du Central Crime Investigation Department, le 30 octobre.

Dans cet enregistrement d'un appel visant à trouver une date pour continuer l'interrogatoire de Stéphane Adam, plusieurs phrases interpellent particulièrement : «Nou dan Moris, pa dan Lafrans ni dan Lamerik» (officier de l'AML), «To kone ki pase ki pa pase» (officier de l'AML), «Aret dimounn san prev ek lor deadline?» (Stéphane Adam), «We be li koumsa» (officier de l'AML) et «Transfer pinitif si to pa fer kitsoz ki pa bizin fer» (officier de l'AML). L'interlocuteur semble confirmer les propos de Stéphane Adam, notamment concernant une arrestation sans preuve, et évoquer l'existence d'un deadline qui aurait été fixée par l'assistant surintendant de police (ASP) de l'AML pour procéder à l'arrestation. Il laisse aussi entendre, de manière indirecte, qu'il pourrait y avoir eu l'intervention de personnes externes. Il fait aussi référence à des cas antérieurs - laissant suggérer que certaines démarches auraient été controversées et que les policiers risquent d'être transférés s'ils refusent d'obtempérer à des demandes discutables.

Qui aurait donné ce deadline pour arrêter les directeurs de Menlo Park alors qu'il est généralement admis qu'une arrestation doit se faire sur la base de preuves ? Et si un ultimatum a effectivement été fixé pour eux, y en a-t-il également eu pour d'autres accusés dans cette affaire ? L'ASP de l'AML se retrouve dans une situation particulièrement délicate depuis que cet enregistrement est dans le domaine public. Des développements importants, voire des mesures disciplinaires, pourraient survenir dans les jours à venir vu la gravité de la situation.

Nous avons cherché une déclaration de Stéphane Adam au sujet de cet enregistrement et il nous a répondu : «J'ai enregistré certaines conversations parce que la situation était devenue insoutenable. Depuis le début, je suis au courant des manœuvres internes de l'ASP ***. Il s'agit d'un comportement mafieux de l'ASP *** et il ne peut plus être en poste. C'est regrettable, mais je n'avais pas d'autre choix. La vérité ne se dit pas ; elle se prouve. Et aujourd'hui, j'ai une preuve tangible de l'existence d'une deadline fixée pour procéder à mon arrestation. J'ai partagé certains enregistrements avec des amis journalistes et ils sont également en possession de l'Independent Police Complaints Commission.»