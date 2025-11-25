Ile Maurice: Michael Sik Yuen - «Sans nos mesures, le panier des ménages aurait explosé»

Le coût de la vie a animé l'Assemblée nationale ce mardi 25 novembre, lors de la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, adressée au ministre du Commerce, Michael Sik Yuen. L'opposition souhaitait connaître l'utilisation exacte des Rs 2 milliards injectées dans le Price Stabilisation Fund, l'évolution prévue des prix des produits essentiels et le coût du panier de consommation au 31 octobre.

Michael Sik Yuen a d'emblée replacé la situation dans le contexte d'un «lourd héritage économique». Selon lui, la précédente administration aurait laissé une dette publique bondissant de 43 % en cinq ans, atteignant 83 % du PIB en 2024, tout en pratiquant une «manipulation systématique» des chiffres budgétaires. Il affirme que cette gestion opaque, combinée aux chocs internationaux, a affaibli la roupie et nourri une inflation record.

Le ministre a expliqué que le Price Stabilisation Fund, doté d'un premier apport de Rs 2 milliards, vise à amortir les hausses sur cinq produits essentiels : lait en poudre, lait infantile, huile comestible, fromage transformé et couches pour bébés, avec une baisse variant de 18 % à 28 % selon les produits. D'août à octobre 2025, Rs 186 millions ont été engagées et Rs 73 millions ont été effectivement remboursées via la MRA. La subvention du prix du pain représente à elle seule Rs 47 millions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face aux critiques de Joe Lesjongard sur les difficultés vécues par les ménages, Michael Sik Yuen a défendu les mesures gouvernementales : suppression de la TVA sur plusieurs produits, contrôle des marges, réduction des prix du diesel et du mogas, ainsi que l'instauration d'un 14e mois pour les salariés gagnant jusqu'à Rs 50 000.

Il a assuré que les prix devraient rester globalement stables dans les prochains mois, tout en confirmant l'arrivée d'une deuxième liste de produits subventionnés, «en cours de finalisation avec le ministère des Finances».