Congo-Brazzaville: Prix de mérite pour la citoyenneté 2025 - Maria Fakhrutdinova distinguée

L'Initiative pour la Conscience Citoyenne (ICC) a célébré, le 22 novembre à Brazzaville, la 4e édition du Prix de mérite pour la citoyenneté au Congo, une cérémonie dédiée aux femmes et hommes dont l'action renforce les valeurs citoyennes. Parmi les lauréats au coeur de cette édition, Maria Fakhrutdinova, directrice de la Maison Russe.

L'une des figures incontournables de la coopération culturelle russo-congolaise, Maria Fakhrutdinova s'est imposée ces dernières années comme une bâtisseuse de ponts entre les peuples. À la tête de la Maison Russe, elle multiplie initiatives et projets destinés à la jeunesse : ateliers de slam et de dessin, formations pour les futurs étudiants en Russie, Semaine du cinéma russe, événements métissés comme "Rumba na bilengue", sans oublier les bourses d'études octroyées chaque année.

Son engagement lui avait déjà valu le trophée « Femmes battantes », soulignant sa capacité à allier diplomatie culturelle, leadership et accompagnement social.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La distinction reçue le 22 novembre pour son engagement dans la promotion de la langue russe, la coopération culturelle et l'accompagnement de la jeunesse congolaise, vient couronner cette dynamique. Profondément émue, Maria Fakhrutdinova a évoqué un honneur partagé avec son équipe et ses partenaires. « Pour moi c'est un véritable plaisir de recevoir un prix pour la Maison Russe... c'est un véritable honneur pour notre institution », confie-t-elle, rappelant que la Maison Russe fête cette année le centenaire de sa diplomatie publique.

Avant de remettre les distinctions, le président de l'ICC, Crépin Keouosso, a évoqué le sens de cette initiative qui vise à récompenser celles et ceux qui, par leurs actions, « contribuent de la manière la plus éclatante au rythme de la société ». Il a salué le travail, l'effort et le mérite des récipiendaires, annonçant un total de 10 lauréats, dont cinq à Brazzaville et cinq autres prochainement à Pointe-Noire.

Les quatre autres lauréats de Brazzaville

Aux côtés de Maria, quatre personnalités ont été mises à l'honneur. Laurel Serges Oboa, a été distinguée pour son management à travers l'agence événementielle Grain de Sel. « J'ai été agréablement surpris d'avoir été retenu », a-t-elle confié avant de remercier l'ICC pour cette reconnaissance.

Le journaliste Hordel Biakoro, directeur de l'Information à Télé Congo, a été primé pour sa tribune citoyenne « Chroniques des quartiers ». Fédérateur, il a dédié son trophée au public. « Ce n'est pas mon prix, c'est le prix de tous ceux qui sont dans les quartiers », a-t-il dit.

Egalement lauréat, le militant Johnny Chancel, défenseur des droits des personnes albinos, a livré un message sobre : « Je peux être content et heureux... votre association se bat avec très peu de moyens ». Enfin, Hugues Vogel, journaliste et animateur de l'émission « Fara Fara » sur DRTV, a été salué pour son action culturelle. Reconnaissant, il a confié : « Les trophées ne tombent pas du ciel, ça se mérite... Merci à tous les fans qui continuent la musique ».

Cette édition 2025 consacre une génération de citoyens engagés, déterminés à faire rayonner les valeurs du vivre-ensemble au Congo.