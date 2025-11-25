Afrique: Coupe africaine de la Confédération - AS Otohô doit se relancer

Ayant mal entamé la phase de poules, l'Association sportive Otohô n'a pas droit à l'erreur le 29 novembre à domicile face à CR Belouizdad pour se relancer dans la course à la qualification pour le prochain tour de la Coupe africaine de la confédération.

Le représentant congolais a mal débuté la compétition en s'inclinant le 23 novembre en Afrique du Sud 0-1 devant Stellebosch en match comptant pour la première journée. Une défaite cruelle pour avoir concédé le but d'Ashley Cupidon à la 90e minute+3.

L'As Otohô recevra le samedi 29 novembre au stade Alphonse-Massamba-Débat les Algériens de CR Belouizdad, leader du groupe C après sa victoire sur les Tanzaniens de Singuida Black stars (2-0). Le représentant congolais, déjà distancé de trois points par son futur adversaire et Stellebosch, doit l'emporter pour se mettre au diapason de son adversaire et garder intactes ses chances de qualification pour les quarts de finale, en attendant le match de la troisième journée contre Singuida Black starsest programmé pour le 25 janvier 2026.

Dans le groupe A, USM d'Alger a pris le meilleur sur San Pedro 3-2 et OC Safi a surpris Djoliba AC à domicile (1-0). Quant au groupe B, le WAC a dominé Nairobi United 3-0 et Maniema Union a eu raison de Azam 2-0. Dans le groupe D, Al Masry a battu Kaizer Chiefs 2-1 et Zamelek l'a emporté devant Zesco United 1-0.