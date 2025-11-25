Cameroun: La FIJ salue des avancées majeures pour la sécurité et la déontologie des journalistes

communiqué de presse

Durant cette mission à Yaoundé, la FIJ a organisé la deuxième plénière consacrée à la création du futur Conseil de déontologie journalistique (CDJ) camerounais. Sous la direction d'Anna Bethume, conseillère juridique au Conseil de déontologie journalistique de Belgique, et Ulrich Vittal Ahotondji, président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin, des journalistes, éditeurs, acteurs et actrices de la société civile ont travaillé pendant trois jours à l'élaboration des premières ébauches des textes fondateurs. À l'issue des travaux, un collectif de cinq personnes a été mandaté pour finaliser ces documents avant leur transmission aux consultations régionales, qui permettront à l'ensemble de la profession d'amender et d'enrichir l'architecture finale du CDJ.

Le 18 novembre, une table ronde nationale sur la sécurité des journalistes a été organisée. Dominique Pradalié y intervenait aux côtés de Marion Obam, présidente du SNJC, du Pr James Kobila, président de la Commission des droits de l'Homme du Cameroun et de Blaise Atabong Amindeh, formateur en sécurité. Dix journalistes, représentant chaque région du pays, ont reçu leur attestation à l'issue de la formation des formateurs en sécurité et auront désormais la responsabilité de diffuser ces compétences auprès de leurs collègues dans les régions.

Au cours de son séjour, la délégation a été reçue par plusieurs membres du gouvernement camerounais : Jean De Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice ; Grégoire Owona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale ; René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication.

Les échanges ont porté sur la sécurité des journalistes, l'application de la Convention collective de 2008, les droits syndicaux, la protection sociale ainsi que le développement d'une autorégulation crédible du secteur. Le ministère du Travail s'est engagé à relancer le dossier de la Convention collective nationale, en suspens depuis plusieurs années. Le ministère de la Communication a réaffirmé l'importance d'un dialogue soutenu avec les professionnels, la nécessité d'un cadre clair pour l'usage de l'intelligence artificielle dans les médias, et s'est déclaré favorable à la mise en place du CDJ. Il a également exprimé sa volonté de réactiver la Commission nationale de délivrance de la carte de presse.

À l'occasion de ces rencontres, Dominique Pradalié a rappelé : « Depuis janvier 2025, 103 journalistes ont été tués dans le monde, et 8 au Cameroun au cours des quinze dernières années. Cette réalité impose d'agir sans délai pour garantir une protection réelle et durable aux professionnels de l'information. Nous encourageons les autorités camerounaises à soutenir la Convention internationale sur la sécurité des journalistes, qui sera prochainement soumise aux Nations Unies. Nous saluons leur engagement à examiner attentivement ce texte. »

La présidente de la FIJ a également été reçue par Charles Ndongo, directeur de la chaîne nationale CRTV, pour un échange constructif sur la professionnalisation du secteur et les perspectives de coopération.

La FIJ tient à saluer l'engagement de toutes les parties prenantes - journalistes, partenaires, organisations professionnelles et autorités - qui ont contribué au succès de cette mission.

La Fédération réaffirme son engagement à poursuivre avec le SNJC au Cameroun son action en faveur de la sécurité des journalistes, de la promotion de la déontologie et de la défense des droits syndicaux, au service d'un journalisme libre et indépendant.

Le projet Cameroun Media Plus est implémenté par un consortium de partenaires : Canal France International (CFI), EdukMedia et la FIJ, avec son affilié camerounais, le SNJC, et est subventionné par la Commission européenne. Pour plus d'informations contactez [email protected]