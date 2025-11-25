Burkina Faso: La fille de l'ex-ministre en exil Djibrill Bassolé libérée après plus d'un an en prison

Au Burkina Faso, Yasmine Bassolé a été remise en liberté. La fille de Djibrill Bassolé, ex-ministre sous la présidence de Blaise Compaoré, a passé plus d'un an en prison.

On l'a appris dans la matinée de ce 25 novembre 2025 : Yasmine Bassolé, fille de l'ex-ministre burkinabè Djibrill Bassolé, a été libérée après 14 mois de détention à Ouagadougou.

C'est « un gros soulagement » a confirmé sa famille à RFI. Yasmine Bassolé a été relâchée cette nuit après plus d'un an de détention par les autorités burkinabè, sans qu'aucune inculpation officielle contre elle ne lui ait été signifiée.

Dès son retour au domicile familial, où elle a retrouvé son époux et ses enfants, des proches ont pu lui parler au téléphone et constater qu'elle était en bonne santé même si un peu amaigrie.

Yasmine Bassolé, juriste à l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) dont le siège de la commission est à Ouagadougou, avait été arrêtée dans des conditions rocambolesques le 16 septembre 2024. Arrestation alors qu'elle subissait des soins dans un hôpital de la capitale burkinabè.

Elle a été interpellée sans mobile apparent si ce n'est celui d'être la fille de l'ex-ministre des Affaires étrangères et de la Sécurité, le général Djibrill Bassolé.

Actuellement exilé en France, ce dernier est soupçonné par l'actuel régime burkinabè d'être derrière des tentatives de complot pour renverser les putschistes actuellement au pouvoir.

C'est ainsi que Djibrill Bassolé a vu plusieurs de ses proches ou parents arrêtés ces derniers mois au Burkina Faso : son fils et l'un de ses neveux ont été interpellés puis libérés. Restent cependant toujours gardés au secret son cousin Nicodème Bassolé, un autre neveu, Romaric, et son aide de camp Omar Zalla.

Pilier du régime de Blaise Compaoré, Djibrill Bassolé a d'abord été ministre de la Sécurité puis des Affaires étrangères du Burkina Faso. En 2019, il a été condamné à dix ans de prison pour son rôle présumé dans une tentative ratée de coup d'État en 2015, des accusations qu'il réfute et une condamnation dont il a fait appel. Début 2020, il a été autorisé à venir en France pour se soigner et n'est pas retourné depuis dans son pays, qui a connu deux coups d'État ces dernières années.