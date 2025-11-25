Sénégal: Le Championnat du monde féminin de handball débute mercredi, avec une troisième participation des Lionnes

Dakar — Le 27e Championnat du monde féminin de handball démarre mercredi aux Pays-Bas et en Allemagne, une édition consacrant la troisième participation des Lionnes à cette compétition.

Prévue du 26 novembre au 14 décembre, l'édition 2025 du Championnat du monde féminin de handball s'annonce très disputée.

Trente-deux équipes sont qualifiées pour ce Mondial, réparties en huit groupes de quatre, dont les trois premiers vont obtenir leur ticket pour le tour principal.

Les vingt-quatre équipes ayant accédé à ce niveau vont ensuite être réparties en quatre groupes de six.

Seuls deux équipes seront autorisées à jouer les quarts de finale, qui vont coïncider avec les matches à élimination directe.

En plus du Sénégal, deux sélections africaines, l'Angola et la Tunisie, participent au Mondial féminin de handball.

Le Sénégal, logé dans la poule B en compagnie de la Suisse, de la République islamique d'Iran et de la Hongrie, va jouer ses matchs dans la ville de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas.

Les Lionnes démarrent par les Hongroises jeudi, avant d'affronter les Suisses, pour terminer la phase de poule en se frottant aux Iraniennes, le lundi 1er décembre.

Les vice-championnes d'Afrique ont joué deux matchs lors d'un tournoi de haut niveau contre la Croatie (29-27), vendredi, lors de leur première sortie. Samedi, elles ont fait match nul (27-27) devant les Polonaises.

Après le tournoi de Croatie, les handballeuses sénégalaises sont retournées dans leur camp de base à Paris pour l'ultime phase de leur préparation.

Les protégées du sélectionneur Yacine Messaoudi quittent la capitale française mercredi pour rejoindre les Pays-Bas.

Soukeyna Sagna, une des artisanes de la belle performance des Lionnes lors du Championnat d'Afrique, est forfait pour ce Championnat du monde féminin.

Mais les Lionnes ont enregistré des renforts de taille, en la personne de Fatima Camara, jeune gardienne de Palente Besancon (deuxième division française), et de Gnonsiane Niombla, une arrière ancienne internationale française.

Il y a aussi Honorine Dasylva, jeune gauchère de 19 ans. Ailière de formation, la joueuse évolue actuellement à l'ASUL (deuxième division de France).

Au Mondial féminin de handball, les Lionnes veulent faire mieux qu'en 2023, lorsqu'elles avaient atteint le tour principal.

Tenante du titre, la France est parmi les favorites. La Norvège, championne olympique et d'Europe en titre, compte parmi de sérieux prétendants au titre avec le Danemark.

La Hongrie, troisième du championnat d'Europe et adversaire des Lionnes, se présente en outsider.