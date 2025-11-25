Ile Maurice: «Pie dan Lo» - Quand un court-métrage porte nos mémoires au-delà des océans

Après une première projection à Maurice qui avait marqué le public en début d'année, Pie dan Lo n'a cessé de voyager. Comme si le film refusait que la marée noire du Wakashio sombre dans l'oubli, il poursuit sa route, de festival en festival, rappelant à chaque escale l'urgence de protéger notre environnement et notre biodiversité.

Réalisé par Kim Yip Tong, ce court-métrage d'animation de 13 minutes - coproduit entre Maurice et La Réunion/ France par Gao Shan Pictures et Gao Shan Animation Studio - est devenu un cas presque unique dans l'histoire du cinéma mauricien. Sélectionné dans 93 festivals sur cinq continents, de Tribeca à New York jusqu'à Macau, d'Aspen au Fespaco, il a déjà remporté 15 prix internationaux, dont ceux du festival Atmosphères en France, le Prix TV5 du meilleur court-métrage francophone à Abidjan, ou encore le Prix du jury au Nature Film Festival en Autriche.

La semaine dernière, à Montréal, Pie dan Lo a reçu une mention spéciale du jury au festival Cinemania. Quelques heures plus tard, un nouveau message tombait : encore un prix, cette fois dans un festival africain. Et samedi soir, Kim, presque incrédule, montait à nouveau sur scène pour saluer un public conquis. Même Spike Lee, président du jury au Red Sea International Film Festival, a vu son travail défiler sur grand écran.

Mais au-delà des trophées, le film porte quelque chose de plus grand : un drapeau. Ceux de Maurice et de La Réunion, flottant ensemble autour d'un récit commun, celui d'une mer souillée et d'une jeunesse qui refuse l'indifférence.

Pie dan Lo n'est pas seulement un film : c'est une mémoire en mouvement. Une marée qui, cette fois, nous rassemble.