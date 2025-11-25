Afrique: Trafic aérien au Sénégal - Légère hausse du nombre de passagers, recul du fret et des mouvements d'aéronefs en août 2025

L'activité de la navigation aérienne au Sénégal a connu des évolutions contrastées en août 2025. Selon les données disponibles pour l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et les aérodromes secondaires, le mois s'est caractérisé par une progression du nombre total de passagers, en dépit d'un repli du fret aérien et d'une légère baisse des mouvements d'aéronefs.

En variation mensuelle, le nombre total de passagers augmente de 1,3 %, passant à 280 720 voyageurs en août 2025, contre 277 055 en juillet. Cette évolution positive s'explique principalement par la forte hausse des départs (+13,0 %) qui atteignent 144 523 passagers.

En revanche, les arrivées reculent de 6,9 % (125 709 passagers), tandis que le trafic des passagers en transit chute de manière significative (-25,5 %). Comparé au mois d'août 2024, le trafic global progresse de 0,9 %, mais le cumul des huit premiers mois de 2025 révèle un léger repli (-0,8 %) par rapport à la même période de l'année précédente.

Mouvements d'aéronefs, stagnation en août, recul sur un an

Les mouvements d'aéronefs enregistrés en août 2025 s'élèvent à 2 213, contre 2 218 en juillet, soit une très légère baisse de 0,2 %. En glissement annuel, la baisse demeure toutefois marquée : le nombre de mouvements diminue de 10,9 % par rapport à août 2024. Sur les huit premiers mois de l'année, le secteur affiche un recul de 11,1 %, confirmant une tendance descendante entamée depuis plusieurs mois.

Fret aérien, recul marqué en août

Le fret aérien connaît la contraction la plus importante en août 2025. Le volume total transporté s'établit à 2 410 tonnes, contre 3 230 tonnes en juillet, soit une baisse mensuelle de 25,4 %. Cette tendance s'observe également sur un an. Par rapport à août 2024 (2 760 tonnes), le fret diminue de 12,7 %.

Les exportations de fret baissent de 24,7%, tandis que les importations reculent de 25,6% en variation mensuelle. Sur les huit premiers mois de l'année, le fret total cumulé atteint 24 563 tonnes, en baisse de 13,0 % par rapport à la même période de 2024.