Cote d'Ivoire: Assinie 2025 - La Direction générale des Loisirs érige les loisirs en piliers de cohésion nationale

Assinie accueille l'Atelier-bilan 2025 de la Direction générale des Loisirs : une vision renforcée pour une Côte d'Ivoire plus ludique, inclusive et cohésive

Dans le cadre de la stratégie nationale « Sublime Côte d'Ivoire », le Ministère du Tourisme et des Loisirs poursuit son ambition de faire du pays une destination de choix en Afrique de l'Ouest, fondée sur l'innovation, le bien-être et la valorisation culturelle. Cette vision, portée par le ministre Siandou Fofana, s'appuie notamment sur la Direction générale des Loisirs (DGL), structure clé chargée de développer, encadrer et moderniser l'offre de loisirs sur l'ensemble du territoire.

L'année 2025 ayant été particulièrement dynamique, la Directrice générale, Isabelle Anoh, a réuni ses équipes du 21 au 23 novembre à Assinie pour un important Atelier-bilan assorti d'un team-building stratégique.

Une année 2025 marquée par plus de trente activités de proximité

Le bilan présenté à Assinie témoigne d'une année intense et riche en initiatives, au service de la cohésion sociale et de la démocratisation des loisirs. Plus d'une trentaine d'activités ont été organisées dans les districts et régions de Côte d'Ivoire, touchant des populations de tous âges.

Jeux traditionnels, parcs d'attractions, loisirs numériques, ateliers éducatifs, activités dédiées aux femmes, seniors ou enfants : la DGL a misé sur la diversité, la proximité et l'inclusion pour répondre aux attentes de populations urbaines comme rurales.

La ville balnéaire d'Assinie, symbole de l'excellence touristique ivoirienne, a servi de cadre à ce bilan 2025. L'objectif : dresser un état des lieux exhaustif et définir les priorités de la saison 2026, qui s'ouvrira dans la dynamique de la deuxième génération de « Sublime Côte d'Ivoire ».

Les loisirs, un levier stratégique au coeur de Sublime Côte d'Ivoire

Dans son message introductif, le ministre Siandou Fofana a rappelé la place essentielle des loisirs dans la stratégie nationale :

« Les loisirs ne sont pas une simple distraction. Ils sont un instrument de cohésion sociale, un vecteur de diplomatie culturelle et un levier économique. »

Reprenant cet appel, Isabelle Anoh a souligné que l'enjeu de l'atelier était de confirmer et renforcer le rôle structurant des loisirs :

« Notre ambition est claire : offrir à chaque citoyen, quel que soit son âge ou sa région, un accès à des loisirs valorisant notre patrimoine et connectant la Côte d'Ivoire au monde. »

Un atelier placé sous le signe de la réflexion stratégique et de l'innovation

La première journée a été consacrée à un examen méthodique des actions menées : performances enregistrées, défis rencontrés, forces à consolider, faiblesses à corriger.

La Directrice générale a insisté sur l'évolution rapide du secteur : la montée des loisirs numériques, l'apparition de nouveaux divertissements, l'importance croissante accordée à la sécurité, à l'inclusivité et à la professionnalisation.

« Nous devons adapter en permanence nos méthodes, renforcer nos capacités et moderniser la gouvernance du secteur », a-t-elle martelé.

L'atelier a également servi de cadre à la préparation des grandes orientations 2026 : structuration du marché des loisirs, promotion des jeux traditionnels, montée en puissance du numérique, encadrement des établissements de loisirs, renforcement des partenariats publics et privés.

« Les loisirs pour tous et partout » : une réalité concrète en 2025

Dans son rapport d'activités, le Conseiller technique Lanfia Touré a mis en lumière la portée nationale de la DGL.

L'initiative phare de l'année, la Caravane Vacances Loisirs, a sillonné 16 villes sur deux axes majeurs, mobilisant plus de 50 000 bénéficiaires. Une opération populaire, fédératrice et appelée à se renforcer en 2026.

S'y ajoutent : le Festival national des jeux traditionnels, 3e édition à Korhogo, la Journée mondiale des loisirs à Agnibilékrou, les concours interclubs, le thé dansant pour les seniors, les mini-croisières pour les femmes, ainsi que de nombreuses actions d'accompagnement en faveur des promoteurs privés.

Parmi les grandes réussites, figure également le retour du Salon international du Tourisme et des Loisirs d'Abidjan (SITLA) après cinq ans de suspension, événement organisé sous le co-commissariat de la DGL.

Des directions techniques au coeur de la synergie opérationnelle

À Assinie, chaque direction technique a exposé son bilan. A savoir la DPLAJEN, dirigée par Mamadou Kéita. Elle a consolidé les formations destinées aux promoteurs et animateurs, lancé la campagne des Activités de Loisirs Éducatifs et multiplié les journées dédiées aux couches sensibles : femmes, enfants, personnes âgées. Une contribution majeure à la structuration du secteur.

Quant à la DVFPJT, conduite par le Pr Emmanuel Tizié Gala Bi, elle a poursuivi l'implantation de clubs de jeux traditionnels en milieu scolaire, organisé des camps ruraux de loisirs, mené des enquêtes socio-anthropologiques et renforcé la documentation des jeux du patrimoine ivoirien.

Pour Isabelle Anoh, les jeux traditionnels restent un marqueur identitaire fort : « Les valoriser, c'est préserver notre culture tout en offrant aux jeunes des espaces de rencontre, de partage et de créativité. »

Un team-building pour ressouder l'humain au coeur de l'action

Les échanges ont mis en relief plusieurs priorités en vue d' obtenir des financements additionnels, d'accélérer la validation de la Politique nationale des Loisirs, de produire de nouveaux textes réglementaires, de moderniser et mettre aux normes les établissements de loisirs et de renforcer les coopérations internationales. L'objectif est clair : un secteur des loisirs sécurisé, structuré, compétitif et innovant.

Après la réflexion, place à la cohésion. Jeux de paintball, fitness, activités sportives, dîner festif, soirée karaoké : les agents ont partagé des moments de convivialité favorisant la proximité, la confiance et le vivre-ensemble. « Nous ne pouvons promouvoir la joie et le bien-être si ces valeurs ne vibrent pas d'abord en nous », a confié Isabelle Anoh.

Cet atelier-bilan marque une étape importante dans la consolidation des actions de la DGL.

À la croisée de la modernité et de la tradition, entre innovations numériques et préservation patrimoniale, la Direction générale des Loisirs affirme plus que jamais sa vocation : faire des loisirs un pilier social, culturel et économique de la « Sublime Côte d'Ivoire ».