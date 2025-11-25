Cote d'Ivoire: Créteil - Deux organisations ivoiriennes célèbrent la solidarité en France

Deux organisations ivoiriennes, Lakota Nouvelle Vision, dirigée par Cécile Dogo, et le Mafemci, présidé par Danitza Tonga, se sont unies autour d'un même objectif : célébrer la promotion des Ong et l'action humanitaire en France.

À cet effet, selon une note d'information dont fratmat.info a reçu copie, c'est l'espace Jean Ferrat de Créteil qui a servi de cadre à cette célébration, le samedi 22 novembre 2025.

L'événement a enregistré la participation d'éminentes personnalités, parmi lesquelles le député-sénateur bruxellois et parrain de la cérémonie, El Hadj Diallo Moussa, ainsi que Cissé Assiata Koné, représentant Ramata Ly-Bakayoko, déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'Unesco.

L'événement a également été marqué par la présence très appréciée et remarquée de Magui Boulard, représentante du maire de Créteil, Laurent Catala.

Unir leurs forces pour mener des actions humanitaires en faveur des femmes et des filles en Côte d'Ivoire : tel a été le message porté par les dirigeantes des deux structures. Elles affirment oeuvrer pour une solidarité enracinée entre femmes et filles, en vue de favoriser leur autonomisation et de promouvoir un véritable vivre-ensemble.

Pour le député-sénateur bruxellois El Hadj Diallo Moussa, la solidarité est une valeur universelle qui permet aux peuples de donner le meilleur d'eux-mêmes. « Surtout lorsque des Africains siègent dans les instances de décision européennes : c'est un bel exemple de solidarité internationale », a-t-il souligné.

Au programme figuraient des expositions, des panels sur la solidarité, un dîner de solidarité et des distinctions.

L'initiative des deux Ivoiriennes, dédiée à la promotion des Ong et à l'action humanitaire, a également reçu l'assentiment de la délégation venue du Sénégal, conduite par Tall Alioune, maire de Sacré-Coeur Mermoz à Dakar.