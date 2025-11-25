Togo: Audit national sur le budget de l'éducation

25 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

La Cour des comptes a lancé mardi une mission de contrôle financier couvrant l'ensemble des régions éducatives du pays.

L'opération vise à examiner la gestion des fonds alloués au secteur dans le cadre de la loi de finances 2024.

L'objectif est de garantir la régularité, la transparence et la bonne gouvernance dans l'utilisation des ressources publiques.

La Cour des comptes exerce un rôle fondamental dans le contrôle de la gestion publique. Elle juge les comptes des comptables publics, vérifie la gestion des établissements et entreprises publics, réalise des audits sur les finances et la comptabilité publiques à la demande du gouvernement ou du Parlement.

À l'issue de chaque mission, la Cour élabore un rapport détaillé assorti de recommandations destinées à corriger les insuffisances constatées et à renforcer la gestion publique.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.