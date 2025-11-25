Cameroun: Elections régionales 2025 - Une alternative pour le désenclavement routier du haut-nkam ?

analyse

Il est incontestable que les grands électeurs conseillers municipaux ne sont plus prêts à suivre les orientations de Jean Fabien Monkam Nintcheu, Paul Eric Djomgoué, Claude Juimo Monthé, Pierre Kwemo et Jean Monthé...Pour qui voter ont-ils ? Le MPC de Joseph Clovis Nguéssieuk, Maire de Banka, crédité de nombreux atouts en matière de développement local aura-t-il les chances de gagner ?

L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 a démontré que le département du Haut-Nkam a résolument tourné le dos au système Biya.

La vigueur de la contestation post-électorale dans la ville de Bangang traduit également ce rejet des pontes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans ce département (Rdpc). Car à la fin des travaux de la commission départementale de recensement des votes dans le Haut Nkam, Issa Tchiroma Bakary du FSCN a obtenu 75% des voix contre 19% pour Paul Biya du Rdpc.

De manière explicite, le leadership de Jean Fabien Monkam Nintcheu, Hon Paul Eric Djomgoué, Hon Juimo Siewe Monthe Claude , M. Njomatchoua Justin , M. Tommo Monthe , M. Eken Christophe , Sen Puene Francoise , M. Sindeu Jean Bernard, M Tomdio Ngako Michael, M. Wantou Siantou Lucien, M. Neossi Emmanuel ,M. Yossa Bernard, M. Ngadeu Molapie Hugues, M. Tchomtchoua Djadjo Charles et autres est défaillant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Leur parole n'est plus crédible auprès des populations, y compris les grands électeurs conseillers municipaux. « A l'Ouest, le Rdpc rencontrera une forte adversité dans les départements du Haut-Nkam et du Noun », soutient Serge Williams Fotso, journaliste à l'Action, journal du parti au pouvoir, le Rdpc. Ce qui implique que la hiérarchie du Rdpc portée par Jean Nkuété, secrétaire général de cette formation politique est consciente de ce désaveu des populations du Haut-Nkam à l'endroit du parti de Paul Biya.

Tout comme à l'encontre de l'Union des mouvements socialistes (Ums) de Pierre Kwemo ou du Mouvement citoyen national camerounais(Mcnc) de Jean Monthé, deux partis de l'opposition représentés au sein des institutions dans ce département, sociologiquement acquis au Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) de Maurice Kamto. Reste que la majorité des militants de cette formation politique disqualifiée- injustement- de la dernière élection présidentielle ont voté « par refuge » pour Issa Tchiroma Bakary lors du scrutin du 12 octobre dernier.

Et que feront alors les conseillers Rdpc, Ums et Mcnc lors de l'élection du 30 novembre 2025 ?

L'expertise de Joseph Clovis Nguéssieuk

L'analyste souligne à ce point les chances élevées du Mouvement populaire pour le changement (MPC) de Joseph Clovis Nguéssieuk, maire de la commune de Banka.

Celui-ci est crédité d'une jeunesse et d'un courage qui séduit les grands électeurs du département du Haut-Nkam.

Son ingéniosité en matière de développement local constitue un atout un indéniable pour la liste qu'il conduit. Tout comme la qualité des personnalités qui l'accompagnent comme Clovis Ngasseu, président directeur général de l'agence de Voyages Maryland.

Les réalisations de Joseph Clovis Nguéssieuk comme maire de la commune de Banka parlent favorablement pour la liste MPC qu'il conduit. Sous lui, l'éclairage public dans sa commune est une réalité.

D'ailleurs, le samedi 22 novembre dernier, il a réceptionné une centenaire de lampadaires solaires pour l'éclairage public au nom du Mpc. Ce même jour, il a offert de l'eau potable à travers la réalisation d'un forage au bénéfice des habitants du quartier Badomga bloc V à Banka. Quelques semaines avant, il était à Ndokovi dans la commune de Bafang pour manifester la générosité du MPC.

Dans la commune de Banka plusieurs routes ont été ouvertes sous le mandat de Joseph Clovis Nguéssieuk. Il entend finir avec la boucle routière de Banka d'ici peu. Conseiller régional du Haut-Nkam sous les couleurs du MPC, il envisage d'étendre cette expérience à toutes les communes de ce département. A titre d'exemple, le patron de la commune de Banka a mené avec succès les travaux du tronçon routier Eta-Bakoye-Carrefour Baloum-Badoumven-Kaveu-Tchodji.

« Opposant légaliste et républicain », il croit qu'il est possible de décrocher des financements du pouvoir central à Yaoundé ou des partenaires pour désenclaver ce département en peu de temps et permettre son décollage économique. Car pour lui, où « la route passe, le développement suit… » Et ce sont des actions qui pour l'observateur du landerneau politique contredisent Jean Fabien Monkam Nintcheu et sa clique.

Ne pouvant présenter les acquis produits par les conseillers régionaux du RDPC sortant en matière de développement local, les dirigeants du RDPC, pris de panique ont tenté de faire disqualifié la liste du MPC pour les prochaines élections régionales. Malheureusement, courant fin septembre dernier, la tribunal administratif de Bafoussam a rétabli cette liste.

Alors pourquoi cet acharnement contre Joseph Nguessieuk, très acclamée à Banka et dans plusieurs autres arrondissements du Haut-Nkam? Point d'achoppement ? Fabien Monkam Nintcheu et de nombreux hauts fonctionnaires originaires du groupement Banka ne voudraient pas voir disparaitre les privilèges liés à leur position au sein de l'administration centrale ou du sérail politique, à cause d'une défaite du RDPC au soir du 30 novembre 2025. Surtout lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025, localement, le RDPC a, lamentablement échoué devant le FSNC de Issa Tchiroma Bakary.

Pour donc éviter une autre déculottée de son parti, Fabien Monkam Nintcheu, multiplie des manoeuvres obscures. Alors qu'il est vomi à Banka parce que depuis sa présence aux affaires, il roule pour lui seul et pour quelques membres de sa belle-famille...