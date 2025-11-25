Cameroun: Elections locales - Le MRC redoute une « Disqualification ciblée » par le régime de Paul Biya

Le climat politique au Cameroun reste dominé par la méfiance de l'opposition envers le processus électoral, un sentiment exacerbé par l'approche des prochaines élections législatives et municipales. Joseph Emmanuel Ateba, secrétaire national à la communication du Mouvement de la Renaissance camerounaise (MRC), a lancé un avertissement ferme. Via sa page Facebook, il a mis en garde contre une éventuelle « disqualification ciblée » des listes d'opposition jugées menaçantes par le pouvoir en place, une stratégie destinée à garantir une majorité confortable au parti au pouvoir.

Cette crainte prend racine dans le souvenir amer de l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto lors de l'élection présidentielle. L'ancien candidat, qui se présentait sous la bannière du Manidem, avait vu son dossier rejeté par Elecam et confirmé par le Conseil constitutionnel pour « pluralité d'investiture ».

Ce rejet s'était appuyé sur une deuxième demande déposée par Dieudonné Yebga, un individu pourtant expulsé du parti depuis plusieurs années et sans activité politique reconnue. L'opposition, y compris le MRC, avait immédiatement dénoncé cet acte comme une manipulation, une contrefaçon validée par les institutions électorales avec la complicité présumée du ministère de l'Administration du Territoire.

Pour Joseph Emmanuel Ateba, ce précédent illustre la méthode du régime de Paul Biya : « Tout comme ils ont disqualifié Maurice Kamto, ils élimineront toute liste qui entrave leur objectif d'obtenir une majorité », a-t-il affirmé. L'objectif ultime du pouvoir serait de verrouiller le paysage politique local et national en neutralisant toute concurrence sérieuse avant même le scrutin. Cette instrumentalisation électorale des institutions est, selon l'opposant, le véritable obstacle à une compétition loyale.

Face à cette menace récurrente de manipulation et de ciblage, le secrétaire national à la communication du MRC insiste sur la nécessité d'une réforme. Joseph Emmanuel Ateba appelle à une révision « urgente et consensuelle » du système électoral. Cette démarche vise à dépolitiser l'organe de gestion des élections (Elecam) et le juge du contentieux (Conseil Constitutionnel), afin de garantir que les prochaines consultations reflètent sincèrement la volonté du peuple camerounais. Sans une telle réforme, les élections locales risquent de n'être qu'une formalité administrative visant à légitimer une majorité déjà acquise par des moyens non démocratiques.