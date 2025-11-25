Afrique: La Gambie accorde l'asile - Le GAP exige une action diplomatique contre le régime de Biya

Le Gambia Action Party (GAP), par la voix de son Secrétaire général Musa Ousainou Yali Batchilly, a publié un communiqué saluant la décision du Président Adama Barrow d'accorder l'asile politique à un leader de l'opposition camerounaise. Ce geste, décrit par le GAP comme un acte humanitaire et de maturité politique, intervient alors que le Cameroun continue d'être secoué par des troubles post-électoraux, des intimidations et des irrégularités qui menacent la paix et la volonté du peuple.

Pour le parti gambien, cette décision est une manifestation de la solidarité africaine et un rappel de la responsabilité morale de la Gambie, elle-même ancienne victime d'injustice démocratique, de se tenir aux côtés des défenseurs de la démocratie.

L'octroi du statut de réfugié politique s'inscrit dans les valeurs démocratiques mondiales et les principes culturels d'aide mutuelle du continent. Cependant, le GAP exhorte fermement le gouvernement de Barrow à ne pas s'arrêter là. L'appel est clair : la Gambie doit s'engager dans une action diplomatique décisive.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le parti appelle le président à mobiliser les partenaires régionaux et mondiaux clés, notamment la CEDEAO, l'Union africaine et l'Union européenne, pour exiger le rétablissement de l'État de droit et des normes démocratiques au Cameroun. Selon le GAP, l'Afrique ne peut plus se permettre de recycler les dirigeants dont l'autorité découle de la coercition et de la manipulation plutôt que du scrutin légitime.

Le communiqué met directement en cause le Président Paul Biya, l'exhortant à respecter le verdict populaire et à défendre les valeurs constitutionnelles. Lorsque les processus électoraux ne parviennent pas à refléter la véritable volonté du peuple, la légitimité du leadership s'effondre, transformant la gouvernance en tyrannie. C'est une critique acerbe adressée au régime de Paul Biya, soulignant que la manipulation électorale et le musèlement de l'opposition sapent les fondations de la démocratie. Le GAP met en garde contre la passivité des institutions continentales et internationales.

Le silence continu de l'Union africaine et de l'Union européenne face à une telle injustice est perçu par le GAP comme une abdication de leur mandat moral et diplomatique. Un tel mutisme affaiblit le développement démocratique de l'Afrique et nourrit l'instabilité. L'Afrique a besoin de dirigeants qui écoutent le peuple, et non de ceux qui les font taire par la force ou la fraude. Le Gambia Action Party se déclare solidaire du peuple camerounais et appelle à une transition pacifique du pouvoir, au respect des droits de l'homme et à l'application des valeurs démocratiques pour assurer une véritable alternance politique sur le continent.