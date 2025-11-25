Ile Maurice: L'APEIM célèbre 55 ans d'engagement

Dans le cadre de son 55e anniversaire, l'Association des Parents d'Enfants Inadaptés de l'Île Maurice (APEIM) a organisé une série d'activités marquantes à son siège de Trianon, en marge de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, le 3 décembre. Ces activités ont mis en lumière la coopération entre l'APEIM et l'ADAPEI Réunion, association spécialisée dans le handicap intellectuel à l'île soeur, autour d'un programme d'échanges de bonnes pratiques et de formations.

Ainsi, du 11 au 20 novembre, Élodie Ferrère, psychologue clinicienne, et Isabelle Ethève, coordinatrice psychomotricienne de l'ADAPEI, ont animé des formations pour les éducateurs et équipes paramédicales de l'APEIM. Elles ont également dirigé un atelier-sommet pour une vingtaine de parents, axé sur la santé mentale des aidants et l'autonomie des personnes en situation de handicap intellectuel.

La ministre de l'Égalité des Genres, Ariane Navarre-Marie, présente lors de l'atelier, a salué les 55 ans d'engagement de l'APEIM, rappelant que chaque enfant à Maurice a droit à l'éducation, à l'amour et à la reconnaissance, et que le handicap ne doit jamais être un frein à la réussite sociale. Elle a félicité la coopération avec l'ADAPEI Réunion et a encouragé la co-création entre organisations non gouvernementales, familles et institutions publiques pour construire une société inclusive et solidaire.

Josseline Leriche-Etiennette, responsable CSR du groupe Leal, a souligné que «cette initiative n'aurait jamais vu le jour sans le soutien du groupe Leal et la confiance de son président, Éric Leal. Nous mettons l'humain au centre de nos actions et créons des opportunités pour favoriser le bienêtre et un impact positif dans nos communautés.»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Callithea Learning Centre, inauguré le 12 novembre, est un espace dédié à la formation continue autour du handicap intellectuel, ouvert aux équipes de l'APEIM, aux familles et au public souhaitant développer des compétences inclusives. Soutenu par la MCB Forward Foundation, le centre vise à former, sensibiliser et créer des initiatives inclusives dans la société.

Pour Jocelyne Beesoon, directrice de l'APEIM, «ces échanges de bonnes pratiques tombent à point nommé. Ils permettent de renforcer les compétences de nos équipes, de sensibiliser les familles et de promouvoir les droits, l'inclusion et l'autonomie des personnes en situation de handicap.»

L'APEIM poursuit ses services d'intervention précoce, médical, paramédical, psychosocial et ateliers protégés. Le Dr Julien Quenette, directeur adjoint, a rappelé l'importance des diagnostics précoces. «Plus nous formons et sensibilisons, plus les enfants peuvent être orientés vers nos services dès l'âge de deux ans, ce qui permet une intervention précoce et favorise leur inclusion future dans la société.»

Un bilan des activités de la semaine écoulée a été dressé, le jeudi 20 novembre, lors de la Journée internationale des droits de l'Enfant, en présence des partenaires du projet et des équipes concernées. Une remise de certificats aux parents ayant participé à l'ateliersommet du 15 novembre a également été organisée, un clin d'oeil bienvenu de l'APEIM aux enfants en situation de handicap, souvent oubliés dans la revendication de leurs droits, alors qu'ils sont autant citoyens du monde que les autres.

Dans leur cheminement vers l'autonomie et l'inclusion, le rôle des parents, principaux aidants, est primordial. La signature officielle du partenariat et du projet de jumelage avec l'ADAPEI a également eu lieu, consolidant un programme d'échanges qui combine formation, expertise et accompagnement des bénéficiaires.

En cette année anniversaire, l'APEIM réaffirme sa mission, qui est de promouvoir l'inclusion, le bien-être et la reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap intellectuel, en partenariat avec des acteurs locaux et internationaux.