Ethiopie: Participants et diplomates saluent la Great Ethiopian Run

25 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La Great Ethiopian Run 2025 a reçu de larges éloges de la part des participants, d'un diplomate et d'un sponsor, tous saluant l'ambiance vibrante et la qualité de l'organisation.

Avec ses 55 000 coureurs, l'événement, qui s'est tenu dimanche, a une nouvelle fois confirmé son statut parmi les courses sur route les plus prestigieuses au monde.

Parmi les participants, TJ Cora, représentante de l'Indigenous Marathon Foundation, a affirmé que la course se distinguait nettement des autres grands marathons internationaux. Elle a mis en avant la beauté d'Addis-Abeba et exprimé son admiration pour l'héritage exceptionnel de l'Éthiopie en course de fond.

Selon elle, l'expérience du parcours de 10 kilomètres est « tout simplement incomparable ».

L'ambassadrice adjointe d'Australie en Éthiopie, Caitlin Laing, a évoqué la joie et l'esprit communautaire qui caractérisent cet événement, ajoutant que la course évolue chaque année.

Le directeur de Heineken Éthiopie, William Mills, a décrit l'atmosphère de l'événement comme énergique et exaltante, soulignant sa forte présence mondiale.

Heineken, qui est désormais sponsor pour la septième année consécutive, apprécie l'unité que cet événement favorise dans toute la ville, a-t-il ajouté.

L'entraîneur de l'équipe de football U-17 d'Éthiopie, Benjamin Ziemer, a également fait l'éloge du Great Ethiopian Run, le qualifiant de puissant mélange de sport et de culture. Il a encouragé les coureurs du monde entier à participer à ce qu'il a décrit comme une course sûre, bien organisée et vraiment mémorable.

Peter Hopkins, un touriste originaire de Boulder, dans le Colorado, s'est dit impressionné par les dizaines de milliers de participants venus célébrer la 25e édition de l'événement.

Il a souligné que la chaleur et l'hospitalité de l'Éthiopie contribuaient à attirer les touristes, tandis que les activités pré-course et les festivités post-course enrichissaient l'expérience.

Célébrant son 25e anniversaire, la populaire course de 10 km d'Addis-Abeba continue de mettre en avant l'esprit d'accueil de l'Éthiopie et sa riche tradition de course à pied.

