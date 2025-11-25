Ile Maurice: Le groupe Bhunjun validé comme repreneur d'Engen Mauritius

C'est confirmé. La Competition Commission of Mauritius (CCM) a validé la décision majeure du groupe Bhunjun d'acquérir les opérations d'Engen Mauritius via sa filiale Beta Oil Terminal Ltd (BOTL). Cette validation intervient à l'issue d'un long processus réglementaire débuté en mai 2024, après l'annonce du rachat d'Engen Ltd en Afrique du Sud par Vitol Emerald Bidco (VEB), filiale du groupe Vitol, déjà présent à Maurice à travers Vivo Energy Mauritius.

Toutefois, la CCM avait posé une condition incontournable : pour éviter une concentration excessive du marché, Engen Mauritius devait impérativement être vendu à un opérateur indépendant de Vitol Group. Sans cette cession, Vitol aurait exercé un contrôle direct ou indirect sur Vivo Energy Maurice et Engen Maurice, faussant le jeu concurrentiel dans un secteur jugé stratégique pour l'économie et la sécurité énergétique du pays.

Ainsi, le 6 mai 2024, la CCM avait donc approuvé cette acquisition sous condition que VEB se retirerait de l'actionnariat d'Engen Mauritius. Un appel à manifestation d'intérêts a été lancé et plusieurs opérateurs ont été évalués. Le 8 avril 2025, VEB a soumis la candidature du groupe Bhunjun comme repreneur potentiel.

L'analyse menée par le directeur exécutif de la CCM, Vipin Naugah a confirmé l'indépendance de BOTL vis-àvis de Vitol Group. Toutefois, des réserves ont été soulevées, notamment concernant l'expérience internationale plus limitée et l'absence d'intégration verticale comparable à celle du précédent propriétaire. Malgré ces lacunes, l'entrée d'un acteur local a été perçue comme une opportunité de renouveler les dynamiques concurrentielles et de diversifier la structure du marché.

Pour répondre aux préoccupations soulevées, le groupe Bhunjun a proposé une série d'undertakings, afin d'assurer la continuité, la qualité opérationnelle et la sécurité des installations d'Engen Mauritius. Les principaux engagements portent sur le maintien de l'équipe dirigeante d'Engen Mauritius, dans la mesure du possible, afin de préserver l'expertise accumulée ; la nomination de directeurs expérimentés dans le secteur de l'énergie ; et le recours à des experts indépendants en matière de sécurité, qualité et standards internationaux pendant au moins trois ans.

Le rachat porte sur les 37 stations-service d'Engen Mauritius ainsi que l'ensemble de ses activités commerciales. La transaction représenterait un investissement avoisinant Rs 2 milliards, financé à la fois par des fonds propres et des emprunts auprès d'institutions financières.

Nouveau chapitre

Pour le groupe Bhunjun, actif depuis 1960 dans la construction, l'immobilier et la logistique, cette acquisition ouvre un nouveau chapitre. L'opération sera menée «as a going concern» garantissant la reprise simultanée des actifs, des équipes - 42 employés - et de l'ensemble de la logistique existante.

«Devenir propriétaire d'un réseau complet de distribution nous donne une marge de manœuvre stratégique pour développer de nouveaux projets d'expansion», expliquait récemment à l'express, Vikram Bhunjun, estimant être en mesure de reprendre l'exploitation de l'ensemble des stations-service dans un délai de deux mois.

Cette décision n'est pas qu'un exercice administratif. Le secteur pétrolier demeure crucial pour l'économie mauricienne, de l'acheminement des marchandises au transport du public, en passant par la production industrielle. «Garantir un marché compétitif et fiable est essentiel pour que les consommateurs bénéficient de prix justes et d'un approvisionnement constant. Les 'undertakings' offerts par BOTL permettront de maintenir quatre opérateurs actifs sur le marché et d'éviter toute dominance», rappelle Vipin Naugah.

Avec un chiffre d'affaires de Rs 4,2 milliards au 30 juin 2024, le Bhunjun Group, classé 36e dans le Top Hundred Companies de 2025, pourrait changer d'échelle l'année prochaine avec l'intégration d'Engen Mauritius. Ce repositionnement pourrait modifier en profondeur le paysage énergétique et renforcer le poids des investisseurs locaux dans un secteur longtemps dominé par des groupes internationaux.