Ile Maurice: Électricité - D'autres interruptions sont prévues

25 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

Les opérations de maintenance et de renforcement du réseau électrique se poursuivent à travers l'île. Dans un communiqué publié le lundi 24 novembre, le Central Electricity Board (CEB) détaille les régions qui feront l'objet de coupures de courant programmées.

À Rose-Belle, une partie de la localité - incluant Janmohur Street et un tronçon de la route Royale Marie Jeannie - sera privée d'électricité le 25 novembre de 9 heures à 17 heures. Le même jour, Riche-Mare et Argy, notamment autour de Cemetery Road, La Boutique Coco et le Morcellement Le Vieux Moulin, seront affectés entre 9 h 30 et 11 heures.

À Flic-en-Flac, plusieurs avenues et établissements, dont l'hôtel Villa Caroline, la clinique de l'Occident, le Flic-en-Flac Community Centre, ainsi qu'Avenue Débarcadère et Avenue Loday, connaîtront des coupures le 25 novembre de 8 h 30 à 15 h 30. À Vacoas, Résidence La Caverne - y compris NHDC La Caverne, La Caverne No 1 et No 2, les morcellements Triton et Lagesse, ainsi que Chemin Mission et Avenue Charles de Gaulle - sera affectée le jeudi 27 novembre, de 8 h 30 à 16 h 30.

Ces interventions, jugées nécessaires «pour améliorer la fiabilité et la sécurité de l'alimentation électrique», appellent les habitants concernés à prendre les précautions requises. Par ailleurs, le CEB souligne que l'électricité peut être rétablie sans préavis.

