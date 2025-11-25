Ile Maurice: Une adolescente brûlée à l'eau bouillante dans la cour de sa maison

Une adolescente de 13 ans a été grièvement brûlée, en début de soirée le dimanche 23 novembre, dans la cour de sa maison à Quatre-Bornes. Elle est actuellement admise à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria, Candos, où son état de santé est jugé stable mais nécessite une surveillance continue.

Selon sa mère, qui a rapporté les faits à la police lundi soir, sa fille se trouvait à son domicile lorsqu'elle a entendu ses cris provenant de la cour. En se précipitant à l'extérieur, elle a découvert sa fille en pleurs, présentant d'importantes brûlures aux jambes. À proximité, se trouvait une octogénaire de la même famille, tenant un récipient en plastique contenant de l'eau chaude. L'adolescente aurait affirmé avoir été aspergée d'eau bouillante. La personne soupçonnée d'avoir commis cet acte est en réalité la grand-mère de la victime, âgée de 84 ans, qui réside sous le même toit.

La mère a immédiatement transporté sa fille à l'hôpital Victoria, où elle a été prise en charge et admise à l'unité spécialisée. Dans sa déposition, elle précise qu'elle n'est pas en bons termes avec l'aînée de la famille, mais dit ignorer les motivations de cet acte grave. Une enquête est en cours afin d'établir les circonstances exactes des faits et de déterminer les responsabilités.