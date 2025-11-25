Maroc: Les journalistes du groupe Ittihad Press expriment leur solidarité avec Mohamed Talbi

25 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Mohamed Talbi

Le bureau syndical du groupe Ittihad Press a exprimé, dans un communiqué, sa pleine solidarité avec le journaliste Mohamed Talbi, membre de la rédaction du quotidien Al Ittihad Al Ichtiraki et directeur de son bureau à Rabat, à la suite de la polémique suscitée par la circulation de vidéos fuitées provenant d'une réunion de la Commission de déontologie professionnelle et des affaires disciplinaires relevant du comité provisoire chargé de la gestion du secteur de la presse et de l'édition au sein du Conseil national de la presse.

Les journalistes des rédactions du journal Al Ittihad Al Ichtiraki, du quotidien Libération et du site Anwar Press ont été surpris, selon le même communiqué, de voir le nom de leur collègue Mohamed Talbi impliqué dans des enregistrements contenant des propos injurieux et indécents, qualifiant cela de comportement contraire à l'éthique et portant atteinte à la réputation d'un journaliste connu pour son professionnalisme.

Le communiqué du bureau syndical précise que le contenu des séquences diffusées «contredit clairement les principes de la profession et sa déontologie, et constitue une atteinte grave à la réputation du journaliste Mohamed Talbi», tout en exprimant l'indignation des employés du groupe face à ces pratiques jugées inacceptables.

Les journalistes du groupe Ittihad Press ont affirmé que leur solidarité avec Talbi s'inscrit dans une démarche de défense des valeurs de la profession et de la dignité des journalistes, soulignant que de telles méthodes ne porteront aucunement atteinte à la place de leur collègue au sein de la communauté professionnelle.

Le bureau syndical a conclu en insistant sur la nécessité de préserver la dignité des journalistes, de respecter les règles de déontologie professionnelle et de garantir un environnement médiatique fondé sur le respect mutuel, l'intégrité et la responsabilité.

