Centrafrique: CPI - Fin du procès de Mahamat Saïd Abdel Kani, ex-responsable Seleka au pays

L'ex-responsable Seleka est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis entre avril et août 2013 en Centrafrique. Ces audiences viennent clore plus de trois années de procès. Mercredi 26 novembre, les juges entament leur délibéré. Sans surprise, le bureau du procureur a demandé aux juges de condamner l'accusé.

Avec notre correspondante à La Haye,

L'accusation a demandé aux juges de déclarer Mahamat Saïd Abdel Kani coupable des sept chefs d'accusation reprochés et des crimes commis lorsqu'il dirigeait l'Office central de répression du banditisme à Bangui. Il doit répondre d'arrestations arbitraires, de tortures et de persécutions racontées par les 58 témoins présentés par le bureau du procureur lors du procès.

La CPI « au rendez-vous »

Devant les juges, le procureur adjoint Mandiaye Niang a ouvert sa plaidoirie en rappelant que le 28 décembre, les Centrafricains devront se rendre aux urnes. « Il est heureux qu'au moment où ce pays encore meurtri par la guerre cherche à clore ce chapitre douloureux de son histoire, que la Cour pénale internationale soit au rendez-vous. Un rendez-vous pour dire aux contemporains de ce conflit que la conquête ou la conservation du pouvoir ne saurait justifier le massacre d'une partie de la population », a-t-il déclaré.

Les représentants des 32 victimes enregistrées dans ce procès ont, elles aussi, demandé aux juges de condamner l'accusé. La parole est désormais à la défense.