Burkina Faso: Foire internationale du livre de Ouagadougou - La compétition du Grand prix du livre 2025 lancé

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le président du Faso, a ouvert, dans la soirée mardi 25 novembre 2025, la 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou. Pour cette édition 122 acteurs participent au grand prix du livre.

C'est parti pour 5 jours de découverte et de valorisation des acteurs du livre à Ouagadougou. En effet, la 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO) a ouvert ses portes, mardi 25 novembre 2025 et ce jusqu'au 30 novembre 2025.

La cérémonie d'ouverture a été patronnée par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le président du Faso. Elle a été marquée par des allocutions, des prestations d'artistes, des distinctions d'acteurs qui se sont illustrés dans le domaine et l'inauguration d'un bâtiment offert par le Japon en collaboration avec l'Association littérature sans frontières.

Le parrain de l'édition 2025, Idrissa Nassa, par ailleurs Président du conseil national du patronat burkinabè, s'est réjoui du choix porté sur sa personne pour parrainer la fête du livre. Pour lui, ce choix constitue un honneur, mais aussi une mission et un engagement. «

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est accepter d'être un gardien de notre mémoire collective, un passeur de flamme, cette flamme précieuse de la connaissance, de la curiosité, de la dignité et de l'élévation de l'esprit », a-t-il laissé entendre. M. Nassa a soutenu que le développement économique et social d'un pays repose, sur celui du savoir et de la connaissance. C'est pourquoi, il a rassuré du soutien des initiatives visant à promouvoir et développer le livre au Burkina Faso, par l'ensemble des acteurs du secteur privé.

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a indiqué que le thème de la 18e édition de la FILO, « Livre, identités culturelles et souveraineté nationale », s'inscrit au coeur même de la dynamique engagée au pays des Hommes intègres. Celle-ci consiste à bâtir un Burkina Faso souverain, digne, enraciné dans ses valeurs. Le chef du gouvernement a rappelé que face au défi sécuritaire, à l'obscurantisme, le pays a choisi la résistance, la dignité et la souveraineté.

« La bataille pour notre survie ne se joue pas seulement sur le champ militaire. Elle se mène aussi dans les esprits et les consciences.

Je suis convaincu que le livre est une arme pacifique et puissante qui détruit l'ignorance et libère l'homme des chaînes invisibles de la dépendance mentale et de la servitude culturelle », a-t-il précisé.

Les autorités, foi du chef du gouvernement, encouragent la promotion de la lecture publique, la valorisation des langues nationales, la production d'ouvrages enracinés dans les réalités africaines.

Il a invité la jeunesse à lire, à explorer et à créer. « Le livre est votre arme. La connaissance est votre force. Et l'amour du pays est votre boussole », a-t-il conseillé.

25 ans d'aventure intellectuelle

La 18e édition de la FILO consacre les 25 d'existence de cette fête du livre. Pour le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, cet anniversaire est le témoignage d'une riche aventure intellectuelle et culturelle marquée par l'attachement au savoir et la foi en la culture. « Cela fait donc 25 ans d'efforts patients et constants pour bâtir, à partir du livre, un espace de rencontre, de réflexion, de partages », a-t-il dit.

Le ministre chargé de la culture a relevé que la tenue de l'édition2025 sur le site de la Bibliothèque nationale du Burkina incarne l'ambition du gouvernement de doter le pays d'une infrastructure moderne, dédiée à la mémoire et au savoir burkinabè, vecteur de développement culturel et économique.