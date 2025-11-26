Ile Maurice: Kenny Léonore - «Utiliser la musique comme un moteur de transformation artistique, humaine, économique»

Kenny Léonore, pianiste, compositeur et fondateur de KLP Studio Recording, a fait de la musique un véritable métier et un moteur de création de valeur. Il évoque son parcours avec «l'express».

Quels instruments jouez-vous, et comment influencent-ils vos compositions et arrangements ?

Je suis avant tout pianiste. Le piano est mon langage principal : c'est lui qui structure mes idées, mes émotions et mes arrangements. Les claviers et synthés me permettent ensuite de créer des textures, des ambiances, des paysages sonores, qui donnent une couleur unique à chaque projet. Je compose toujours en cherchant l'émotion la plus pure, puis, je construis l'arrangement comme une architecture musicale autour de cette émotion.

Quel moment clé a façonné votre parcours musical et pourquoi ?

Le moment qui a façonné mon parcours remonte à mes 16 ans. J'étais à l'école lorsque mon père m'a mis à la porte parce que j'avais choisi la musique. Pour lui, ce n'était pas un métier. Pour moi, c'était déjà une évidence. À cet instant, j'ai compris que si je suivais ce chemin, je devrais l'assumer entièrement, sans attendre l'approbation de personne et sans filet de sécurité. Cette épreuve a forgé ma détermination et ma vision : la musique n'est pas seulement un art - c'est un métier, une carrière solide et un business durable lorsqu'on le construit avec la foi, l'excellence, la discipline et la stratégie.

Qu'est-ce qui nourrit encore votre passion après des années d'expérience ?

Ce qui nourrit ma passion, c'est la transformation. Quand une personne entre au studio avec des doutes et repart avec une confiance nouvelle. Quand une famille immortalise un moment unique. Quand un morceau que je compose ou produit touche quelqu'un au-delà des mots. C'est cela qui me pousse à continuer : voir la musique changer des vies comme elle a changé la mienne.

Comment se passe l'exercice de composition ?

Je commence toujours par l'intention : quelle émotion doit vivre l'auditeur ? Ensuite, tout dépend du projet. Parfois, la mélodie me vient en premier ; d'autres fois, le rythme installe l'énergie, et des fois, une phrase devient le cœur du morceau. Je retire tout ce qui n'est pas essentiel pour garder ce qui touche le plus profondément.

Que propose KLP Studio Recording ?

KLP Studio est un écosystème complet qui transforme une idée en un produit musical professionnel : enregistrement, production musicale, arrangements, mixage, mastering, coaching vocal et artistique, direction artistique, expériences musicales familiales, et création de musiques exclusives pour marques, hôtels et entreprises. Chaque étape est pensée pour maximiser l'impact et la valeur du produit final.

Quelle est la philosophie d'accueil et d'exigence en session au KLP Studio ?

Notre philosophie repose sur deux principes : un accueil chaleureux et un niveau d'exigence élevé. Le studio doit être un espace où l'artiste se sent en sécurité, respecté et valorisé. Mais nous faisons également attention au moindre détail : justesse, intention, émotion, précision. On accompagne avec bienveillance mais on vise toujours l'excellence.

Quelles sont vos influences majeures et en quoi se retrouvent elles dans votre signature sonore ?

Mes influences viennent du gospel, du jazz, de la soul, de la musique mauricienne, des bandes originales et de mes expériences en Asie. Cela crée une signature sonore qui mélange chaleur, élégance, profondeur émotionnelle et storytelling musical. Plus qu'un style, je cherche à créer une atmosphère.

À quoi ressemble une session au KLP Studio, du premier brief au produit final ?

Premièrement, le brief : on clarifie l'objectif réel, l'univers, l'impact émotionnel recherché. Deuxièmement, la direction artistique : le choix des sons, la stratégie musicale, l'identité sonore. Troisièmement, l'enregistrement, alignant coaching, précision, confort. Chaque prise doit raconter quelque chose de vrai. Ensuite, place à la production, où l'on construit l'architecture sonore qui met en valeur la voix ou l'idée centrale. De là, place au mixage et au mastering. Là, on vise un son clair, profond, élégant - un son qui respire. Et enfin, la livraison : un produit final qui dépasse les attentes.

Qu'est-ce qui fait, pour vous, une collaboration réussie ?

Une collaboration est réussie quand, humainement, il y a respect et compréhension. Musicalement, on crée quelque chose qu'on n'aurait jamais pu créer seul et émotionnellement, lorsque l'oeuvre connecte réellement avec le public. Quand la technique, l'émotion et la vision s'alignent, la musique devient un actif, pas seulement un morceau.

Quels sont vos projets ?

Je développe actuellement, Wealthy Music, une marque internationale dédiée aux musiques exclusives pour clients haut de gamme et Family Musical Memories, un concept signature pour immortaliser les souvenirs familiaux. Deuxièmement, un livre et une Master Class Music as a Career pour montrer comment bâtir une carrière durable dans la musique. Ensuite, l'expansion vers KLP Studio USA, pour servir un marché international. Enfin, de nouvelles collaborations avec des artistes mauriciens et internationaux. Mon objectif est clair : utiliser la musique comme un moteur de transformation, artistique, humaine et économique.