Afrique: FIBA 3x3 Africa Cup - 24 équipes attendues à Antananarivo

Du 5 au 7 décembre, la FIBA 3x3 Africa Cup rassemblera les meilleures sélections du continent pour trois jours de compétition intense. Après un doublé historique l'an passé, les Ankoay se présentent une nouvelle fois avec l'ambition affirmée de défendre leur statut et de s'imposer sur la scène africaine.

Le tableau masculin sera cette année particulièrement dense. Quatorze formations ont validé leur billet pour ce grand rendez-vous, confirmant l'essor rapide du 3x3 sur le continent. Aux côtés des habitués comme Madagascar, l'Égypte, l'Algérie, le Benin, le Rwanda ou encore l'Ouganda, plusieurs équipes montantes feront leur apparition, à l'image des Seychelles, de la Zambie, de la Tunisie ou du Botswana. Les sélections d'Afrique centrale et australe, telles que la RD Congo et le Kenya, viendront chercher une place parmi les prétendants sérieux, tandis que les Comores et la Somalie, en pleine reconstruction sportive, tenteront de surprendre. Ce tableau élargi promet des rencontres accrochées, avec un niveau global en nette progression. Le duel attendu reste celui entre Madagascar et l'Égypte, les deux sélections les plus titrées.

Le tournoi féminin réunira dix sélections parmi les plus régulières de la discipline. Les Ankoay retrouveront leurs adversaires habituelles : l'Egypte, le Rwanda, l'Ouganda, la RD Congo, le Kenya, la Tunisie ou encore le Bénin. Les Comores, le Botswana en nette progression, seront également de la partie. Chez les dames, c'est le Kenya qui occupe la première place devant l'Egypte, qui seront les deux principales adversaires de Madagascar. Les Ankoay tenantes du titre classées, classées à la 8e place en Afrique sont attendus par toutes les adversaires. L'équipe nationale a eu l'occasion de participer à des tournois internationaux. Comme le basket 3X3 évolue bien en Afrique d'autres équipes restent capables de créer la surprise.