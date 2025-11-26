Afrique: 7e Sommet Union européenne/Union africaine - Madagascar absent à Luanda

Madagascar n'a pas pris part au 7e sommet Union européenne-Union africaine (UE-UA) qui s'est tenu cette semaine à Luanda, en Angola. Cette absence découle de la suspension du pays des instances de l'Union africaine à la suite du changement de régime intervenu après le 11 octobre dernier. Alors que le rendez-vous diplomatique marque le 25e anniversaire du partenariat stratégique entre l'UA et l'UE, l'exclusion de Madagascar souligne l'ampleur des conséquences politiques de la transition en cours.

Le sommet de Luanda réunissait chefs d'État, ministres et responsables institutionnels des deux organisations, avec au coeur des discussions la coopération politique, sécuritaire, économique et climatique entre l'Afrique et l'Europe. Madagascar, privé du droit de participation, se trouve de fait écarté d'un espace diplomatique où se négocient des orientations essentielles en matière de financement du développement, d'investissements stratégiques et de sécurité régionale. Cette situation contraste avec la présence active du pays lors du précédent sommet UE-UA tenu en février 2022 à Bruxelles, auquel avait participé Andry Rajoelina.

La suspension actuelle prive l'État malgache d'une tribune continentale et internationale importante. Reste à savoir combien de temps durera cette suspension et quelles conditions seront exigées pour un éventuel retour dans le giron institutionnel panafricain. Entre stabilité politique à reconstruire et repositionnement international à assurer, l'enjeu est majeur pour la diplomatie malgache.