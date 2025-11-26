Sénégal: Grand-Yoff - Une boulangerie clandestine aux normes d'hygiène douteuses découverte

25 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Une boulangerie clandestine située au garage Bignona (Zone de Captage) a été démantelée par le Commissariat d'Arrondissement de Grand-Yoff ce lundi 24 novembre 2025.

Dans un post sur Facebook, la Police nationale informe que dans le cadre de sa mission de sécurisation, « une patrouille pédestre de la brigade de recherche est tombée sur un taudis niché au cœur du célèbre garage Bignona, dégageant une épaisse fumée. À l'intérieur, il a été découvert qu'il s'agissait d'une boulangerie clandestine tenue par trois (03) individus ».

L'inspection des lieux, effectuée en présence des susnommés, a permis de découvrir :

  •  Deux cent vingt-sept (227) baguettes de pain étalées sur un drap inadapté où circulaient des vers de farine ;
  •  Une (01) machine archaïque de mélangeur de farine ;
  •  Deux (02) fours préchauffés avec du charbon ;
  •  Des cafards cohabitant avec les pains ;
  •  Onze (11) bouteilles d'eau ouvertes à l'air libre, servant à la préparation des pains ;
  •  Une vingtaine de plateaux en bois remplis de boules de farine ;
  •  Des moisissures microbiennes enveloppant les pains
  •  Huit (08) sacs de farine étalés à même le sol ;
  •  Des chariots inappropriés pour le transfert des aliments à l'intérieur de Dakar.

Toujours selon la Police, l'ensemble de la machine de production a été saisi aux fins de scellé, et les locaux ont été fermés.

« L'enquête primaire de proximité révèle que la boulangerie existait dans les conditions sus-décrites depuis plus d'une décennie.

