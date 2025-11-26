Sénégal: Guédiawaye - Un homme détourne 5,7 millions pour jouer à Aviator

La police arrête un homme suspecté d'avoir détourné près de 6 millions pour parier

Le poste de police de Wakhinane Nimzatt (Guédiawaye) a communiqué, ce mardi 25 novembre 2025, sur l'arrestation d'un individu activement recherché par ses services. L'interpellation, qui a eu lieu le 21 novembre, concernait la plainte d'une gérante d'une boutique multiservices contre le mis en cause pour abus de confiance.

La plaignante a déclaré que la caissière l'avait informée qu'à la date du 18.11.2025, un client avait demandé et obtenu de ladite caissière la réalisation de plusieurs dépôts d'argent jusqu'à concurrence d'une somme totale de cinq millions sept cent mille (5 700 000) francs CFA, sans lui avoir versé la somme correspondante. Après cela, la caissière lui a demandé l'argent, sans succès, puisque le mis en cause est resté introuvable et injoignable.

« Interrogée sur procès-verbal, la caissière a confirmé les déclarations de sa patronne, en arguant qu'au moment des faits, elle lui avait transféré lesdites sommes d'argent sans pour autant s'en rendre compte. La caissière a aussi reconnu avoir transféré des sommes d'argent sur les comptes Wave d'autres personnes à la demande du mis en cause.

Convoquées et entendues au siège du service, les autres victimes, se déclarant voisines du mis en cause, ont chacune, en ce qui la concerne, reconnu lui avoir prêté un téléphone portable, car celui-ci leur avait déclaré séparément qu'il avait un compte plafonné et qu'il devait recevoir une somme d'argent d'un parent expatrié. D'après elles, ce n'est qu'au lendemain qu'elles ont découvert que le mis en cause avait fait beaucoup de transferts d'argent dans les comptes WAVE des téléphones qu'elles lui avaient prêtés, sans connaissance des réelles causes », peut-on lire sur la note.

Après interrogatoire, le suspect a reconnu les faits énoncés à la fois par la plaignante, la caissière et les autres victimes. Il a également précisé n'avoir aucun complice. Par ailleurs, il a avoué avoir utilisé les 5 700 000 francs CFA pour parier sur la plateforme de pari en ligne, au jeu dénommé Aviator. Il a été déféré au parquet.