Cameroun: Procès de l'affaire Martinez Zogo - Trois nouveaux témoins entendus

Le tribunal militaire de Yaoundé a poursuivi mardi 25 novembre l'instruction de l'affaire Martinez Zogo. Trois nouvelles voix se sont faites entendre : celles des onzième, douzième et treizième témoins. Si l'accusation estime avoir reconstitué une petite partie du puzzle, la défense, elle, dénonce des récits ambigus.

Deux figures centrales de l'affaire ont été entendues ce mardi à Yaoundé, au Cameroun : Étienne Mbassi, déclarant de douanes qui se dit proche des services de renseignements et Van Chakra, un caporal de l'armée camerounaise. Ils sont considérés comme les dernières personnes à avoir vu Martinez Zogo vivant, avant son enlèvement le 17 janvier 2023. Ils sont apparus agacés par les questions des avocats de la défense.

Les deux hommes assuraient, de manière informelle, la protection de l'animateur, qui se sentait menacé. Leur témoignage est jugé peu clair par Maître Calvin Job, avocat des ayants droit de Martinez Zogo. « Nous sommes d'accord aujourd'hui qu'un individu a été missionné pour appâter Martinez Zogo. Les témoignages d'aujourd'hui viennent conforter cela. Pour nous, une fois de plus, les pièces du puzzle se reconstruisent », a-t-il déclaré.

« Il y a tout un flou autour des différentes déclarations »

La défense ne partage pas ce point de vue. Pour Maître Jacques Bougny, avocat de Justin Danwe, l'un des accusés, ces auditions manquent de fiabilité. « Il y a tout un flou autour des différentes déclarations et beaucoup de contradictions. Je m'attendais de voir une certaine lisibilité dans ce qu'il s'est passé ces derniers jours-là, c'est-à-dire le 17, mais vous convenez avec moi que nous n'avons pas eu cette lisibilité aujourd'hui », a-t-il expliqué.

Lundi, un autre témoignage a retenu l'attention, celui d'Alain Ekassi, un proche de Martinez Zogo. Ses déclarations ont orienté les soupçons vers un accusé autre que Jean-Pierre Amougou Belinga, l'homme d'affaires présenté comme le principal protagoniste dans cette affaire. La prochaine audience aura lieu le 16 décembre.