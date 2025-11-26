Sénégal: L'inclusion sociale célébrée pendant trois jours dans la capitale du Pakao

Plusieurs personnes vivant avec handicap se sont réunies à Sédhiou pour partager sur les pratiques sportives, culturelles. Pendant trois jours, ils ont plaidé pour la prise en compte de leur situation dans les politiques publiques.

La région de Sédhiou a accueilli pendant trois jours des personnes vivant avec handicap des régions de Ziguinchor et de Sédhiou même dans le cadre des journées d'inclusions sociales. Ainsi des activités de renforcement de capacité des personnes vivant avec handicap ont été menées avec des acteurs chevronnés.

« Nous avons partagé sur la loi d'orientation sociale qui intégrer beaucoup d'instruments qui peuvent autonomiser les personnes vivant avec handicap. Le volet renforcement de capacité a mis l'accent sur les femmes et les filles vivant avec handicap. Il a été un point far de ces trois jours d'activité », a confié Michel Diatta, directeur de Right to Play.

Les handicapés ont aussi démontré leur talent sportif, « une activité qui renforce l'innovation sociale introduite par l'ONG au Sénégal à savoir comment utiliser le pouvoir de sport pour briser les stéréotypes, pour promouvoir l'égalité des chances et le respect des personnes vivant avec handicap », a ajouté Michel Diatta.

Ligue des personnes vivant avec handicap installée à Sédhiou

L'installation de la première ligue des personnes vivant avec handicap est Sédhiou est un moment fort des 72 heures. C'est dans ce sens que des lots de matériel ont été fournis aux associations sportives des handicapés. Parmi cette logistique, deux prototypes de fauteuil roulant pour le sport ont été remis aux handicapés. L'ONG prévoit de doter au total 15 fauteuils pour les départements de Sédhiou, Ziguinchor, Oussouye.

Visiblement heureux, Souleymane Mansaly, président régional des personnes vivant avec handicap de la région de Sédhiou de déclarer, « Right to Play nous a transporté d'un point zéro à un point deux. Dans la région de Sédhiou, les personnes vivant avec handicap ne savaient pas ce que sait un handicap sportif. En mobilisant toutes les trois régions ici à Sédhiou, Right to Play a travaillé à faire émarger les personnes vivant avec handicap dans la région de Sédhiou », a -t-il réagi. Il a rappelé aux autorités locales l'exigence de prendre en compte leur situation dans l'érection de cadre sportif, culturel et administratif.

En marge des activités sportives, les personnes vivant avec handicap ont exposé des produits transformés. « C'est une manière de promouvoir l'économie inclusive », a reconnu Michel Diatta, le directeur de Right to Play.

La cérémonie de clôture des 72 heures de l'inclusion sociale a été présidée par le gouverneur adjoint de la région de Sédhiou. Ba Ousmane Danfakha s'est dit satisfait du déroulement des activités de cette journée. Ayant largement écouté les plaidoyers, Ba Ousmane Danfakha soutient que : « la demande d'améliorer l'accès au service public, aux soins de santé, à l'emploi sont des requêtes légitime inscrite dans le mémorandum ». Il a promis de remettre le document de droit.