Sénégal: Arbitres et clubs régionaux - La FSF règle 127 millions de FCFA

Dans une note publiée ce mardi 25 novembre 2025, la Fédération sénégalaise de football (FSF) informe qu'elle a procédé au paiement de 127 470 000 francs CFA. Cela entre dans le cadre de la régularisation de plusieurs engagements financiers. La FSF explique que 73 421 000 FCFA sont consacrés au règlement d'une partie des émoluments des arbitres, alors que 54 049 000 FCFA sont destinés au remboursement des clubs des Ligues régionales de football pour la saison 2024-2025.

« La FSF précise que les régions de Kédougou, Tambacounda et Saint-Louis ne sont pas concernées par ce dernier paiement, leurs remboursements ayant déjà été respectivement effectués depuis les 15, 21 et 30 juillet 2025 », renseigne la Fédération. Cette dernière précise que sa nouvelle équipe a hérité d'une dette globale de 174 millions de FCFA, qui concerne les arriérés des arbitres, dont le règlement demeure en cours conformément à ses engagements de transparence et de bonne gestion, explique-t-elle.