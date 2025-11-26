Afrique: FAT 2025 - La télédiffusion au cœur des enjeux stratégiques africains

Le premier Forum Africain de la Télédiffusion (FAT) s'est ouvert ce mardi 25 novembre à Dakar, sous le thème : « La TNT, vecteur de souveraineté, d'intégration économique et sociale en Afrique ». Organisé par Télédiffusion du Sénégal (TDS), l'événement réunit des délégations de plusieurs pays africains, des experts et des responsables institutionnels.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la projection d'un film retraçant les dix années de la TNT au Sénégal. La Directrice générale de la TDS, Dr Aminata Sarr, est revenue sur les avancées majeures de la télévision numérique terrestre qui offre aujourd'hui plus de 40 chaînes accessibles gratuitement à des millions de Sénégalais. Elle a également souligné les défis à venir : la maintenance d'un réseau national étendu, la nécessité d'un modèle économique pérenne et l'émergence de nouveaux usages à l'ère du numérique.

Selon elle, la télédiffusion constitue davantage qu'un outil technique : « C'est un enjeu de souveraineté, de culture et de mémoire collective. Elle permet de rapprocher les populations, de renforcer l'égalité territoriale et de soutenir la création locale de contenus ». Dr Sarr a salué la mobilisation des partenaires africains et internationaux autour de cette première édition du forum, qui offre un espace unique de dialogue et d'échanges stratégiques.

Le président du comité scientifique du forum, Pape Ciré Cissé, a insisté sur la nécessité pour les États africains d'anticiper les bouleversements du marché audiovisuel, notamment face à la montée en puissance des plateformes de streaming. Les travaux engagés au sein des panels et ateliers doivent aboutir à la rédaction d'un Livre blanc qui guidera les futures politiques publiques en matière de télédiffusion, de régulation et d'innovation numérique.

Représentant le Ministre de la Communication, la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Faye, a salué le rôle de la TDS dans la transformation numérique. Elle a rappelé que la TNT constitue un instrument d'égalité territoriale et un levier d'innovation pour l'écosystème audiovisuel national.

Présidant la cérémonie au nom du Premier ministre Ousmane Sonko, le Ministre de la Culture Amadou Ba a appelé à renforcer la coopération entre les pays africains pour bâtir une industrie audiovisuelle continentale solide. « La souveraineté réside dans notre capacité à maîtriser nos infrastructures et nos contenus », a-t-il affirmé. Les réflexions se poursuivent ce 26 novembre avec l'Assemblée générale du Réseau africain des télédiffuseurs (RAT), en vue d'élaborer une feuille de route commune pour les années à venir.