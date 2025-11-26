Sénégal: Quinzaine nationale ESS - 19 Gie structurés en Coopératives productives sociales à Bignona

Au total 19 Groupements d'intérêts économiques (Gie) ont été structurés en Coopératives productives sociales dans la commune de Bignona dans le cadre du lancement de la quinzaine nationale de l'Économie sociale et solidaire (ESS), qui a démarré lundi.

Bignona a abrité ce 24 novembre 2025 le lancement de la quinzaine nationale de l'Économie sociale et solidaire (ESS). La cérémonie a débuté par la remise d'attestations de renforcement de capacités fournies par le Programme d'appui aux acteurs de l'ESS (Progress), première étape de la structuration des récipiendaires en CPS.

Accompagné de son collègue, Yankoba Diémè, ministre des Transports terrestres et aériens, et en présence des autorités administratives, des élus locaux, des partenaires techniques et financiers ainsi que des bénéficiaires, le ministre de tutelle, Alioune Badara Dione, a rappelé la place de la formation comme maillon de la structuration des organisations en coopératives productives solidaires.

« J'ai magnifié les interventions du Maire Bakary Diatta, du Président du Conseil départemental, Souleymane Goudiaby et de Ndéye Sokhna Ndiaye Badji, présidente des 19 GIE qui ont souligné l'importance de l'appui technique, du financement et de l'accompagnement matériel pour garantir la pérennité des futures CPS », a rapporté le ministre de l'Economie sociale et solidaire.

À cette occasion, le ministre Yankhoba Diémé a relevé que l'ESS constitue une voie efficace pour réduire durablement les inégalités et a signalé les rapports dialectiques entre l'ESS et les transports, deux secteurs condamnés à collaborer pour moderniser le transport. Il a réaffirmé son engagement pour la synergie.

Pour sa part, le ministre en charge de l'Economie sociale et solidaire a souligné le rôle essentiel des transports dans le développement des chaînes de valeur et la distribution des produits de l'ESS.

« Après avoir annoncé le thème de la quinzaine : « L'économie sociale et solidaire : un catalyseur socio-économique du développement inclusif des territoires », j'ai souligné que cette quinzaine s'annonce comme un temps fort d'échanges et d'actions, mettant en lumière l'innovation locale, l'inclusion des femmes et des jeunes, la structuration des chaînes de valeur et la transition écologique », a-t-il dit.

Réaffirmant l'engagement du gouvernement à professionnaliser les organisations, à faciliter l'accès au financement, à promouvoir les filières porteuses et à accompagner durablement les initiatives solidaires.