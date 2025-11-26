Cote d'Ivoire: Encadrement pédagogique - Pr Mariatou Koné appelle à une présence bienveillante et non stressante dans les écoles

La Ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le Professeur Mariatou Koné, a accordé une audience exceptionnelle aux inspecteurs et conseillers pédagogiques, au sein des locaux de la Direction des Examens et Concours (DECO). Une rencontre marquée par des échanges francs, empreints de reconnaissance mutuelle et d'un engagement renouvelé pour l'amélioration continue du système éducatif ivoirien.

D'entrée, les inspecteurs pédagogiques ont exprimé leur gratitude à la Ministre pour cette rencontre jugée historique. « C'est la toute première fois que nous sommes officiellement reçus par le premier responsable de l'école ivoirienne. Au-delà de la rencontre, c'est notre fonction qui est valorisée », a indiqué leur porte-parole, M. Serikpa Modeste. Selon eux, les progrès enregistrés ces dernières années, tant en matière de discipline que de résultats scolaires, témoignent de la politique éducative vigoureusement menée par la Ministre. « Les résultats en constante progression ne sont pas un hasard », ont-ils souligné.

Les conseillers pédagogiques, à travers la voix de Mme Coulibaly NNA Léa épouse Traoré, ont également salué les réformes issues des États généraux de l'Éducation, notamment la création du Programme National d'Amélioration des Premiers Apprentissages Scolaires (PNAPAS). Ils se sont félicités de son impact, de la formation des encadreurs à la dotation en motos, jusqu'aux performances observées dans les écoles pilotes.

Face à ces remerciements, la Ministre Mariatou Koné a réaffirmé la place centrale des encadreurs pédagogiques qu'elle a qualifiés de « colonne vertébrale » du système éducatif. Selon elle, leur mission dépasse la simple maîtrise des contenus : elle repose sur la capacité à transmettre efficacement le savoir. « Sans pédagogie et sans encadrement de qualité, nos objectifs resteront hors de portée », a-t-elle insisté.

Elle a annoncé la poursuite des dotations en motos afin de faciliter les déplacements des conseillers pédagogiques, condition essentielle à un suivi de proximité. Toutefois, la Ministre a appelé à une responsabilité accrue, exhortant les inspecteurs à adopter une posture de soutien plutôt que de contrôle anxiogène. « Votre présence dans les écoles doit être vécue comme un accompagnement et non comme un stress », a-t-elle rappelé, appelant à allier bienveillance et rigueur.

Avant de clore la rencontre, Mariatou Koné a rappelé que les manuels scolaires en vigueur resteront inchangés pour au moins quatre années, mettant en garde contre toute tentative de modification non autorisée. Elle a également insisté sur le respect de la hiérarchie et du bon usage du matériel mis à disposition.