Cote d'Ivoire: PDCI-RDA - Le député Brédoumy Soumaila convoqué à la Préfecture de police

25 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le député PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) de Kokomien-Tankéssé Tienkoikro, Kouassi Brédoumy Soumaila Traoré - par ailleurs porte-parole du parti - tout juste rentré en Côte d'Ivoire ce dimanche 23 novembre 2025, a été convoqué par la Préfecture de police d'Abidjan. L'information a été confirmée par le Service Communication du PDCI-RDA dans un communiqué publié ce mardi 25 novembre 2025.

Selon le communiqué, le député a reçu, dans la matinée, une notification officielle émise par le Service des Enquêtes générales de la Préfecture de police, exigeant sa présence dès ce mercredi 26 novembre 2025. Aucun motif n'a été mentionné dans la convocation, précise le communiqué.

L'absence de précision sur les raisons de cette convocation soulève plusieurs interrogations chez de nombreux observateurs et au sein du parti. D'autant plus que le député revenait d'un séjour à l'étranger. Le Pdci-Rda n'a pour l'instant fourni aucun commentaire supplémentaire, mais assure suivre de près l'évolution de la situation.

