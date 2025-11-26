Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 26 novembre 2025

revue de presse

Fin du 7e sommet Union européenne/Union africaine

Le renforcement d'un partenariat fondé sur les valeurs partagés, principal message du 7e sommet Union Européenne-Union africaine qui s'est achevé mardi à Luanda, la capitale angolaise.

''Pour réduire les inégalités et promouvoir le développement, il est essentiel d'investir dans l'éducation, de soutenir l'esprit d'entreprise, de mobiliser la créativité de la jeunesse africaine et de garantir que les chaînes de valeur produisent de la richesse là où elles sont générées. C'est dans cette logique de partenariat que l'Union européenne souhaite travailler avec l'Union africaine et les pays africains. En cela, en effet. Nous savons que la mobilité peut jouer un rôle essentiel et qu'elle jouera un rôle essentiel si elle se développe dans l'intérêt commun' ', a déclaré António Costa, Président du Conseil européen. (Source : Africanews )

Market Days 2025 de l'Africa Investment Forum - Après 29 Md $ de promesses, l'heure du bilan réel

Ce 26 novembre 2025, la Banque africaine de développement ( AfDB ) ouvre, pour la deuxième édition consécutive à Rabat (Maroc), les portes de l' Africa Investment Forum (AIF). Un rendez-vous désormais incontournable, qui ambitionne de rapprocher les investisseurs mondiaux des opportunités de développement en Afrique. Mais si l'édition 2024, avait engendré des chiffres impressionnants (29,2 à 29,5 milliards US$ d'intérêts exprimés), combien de ces promesses se transformeront en investissements concrets ?

Depuis son lancement en 2018, l'AIF a accumulé des annonces impressionnantes : les résultats Cumulés (2018-2023) font état d'une mobilisation de plus de 170 milliards de dollars d'intentions d'investissement à travers ses "Deal Rooms " (chambres de transaction). (Source : Lejecos )

Tunisie : Le président Kais Saied convoque l'ambassadeur de l'Union européenne pour "non-respect des règles diplomatiques"

Le président tunisien Kais Saied a convoqué, mercredi 26 novembre, l'ambassadeur de l'Union européenne, Giuseppe Perrone , pour lui adresser une "protestation ferme" sur un supposé manquement aux règles diplomatiques. Le communiqué officiel reste vague, mais l'entretien récent du diplomate avec le chef de l'UGTT pourrait en être l'élément déclencheur.

Cette convocation intervient toutefois deux jours après une rencontre publique entre Giuseppe Perrone et Noureddine Taboubi , secrétaire général de l'UGTT, le principal syndicat du pays. La délégation européenne avait alors salué "le rôle important" de l'organisation dans le dialogue social et le développement économique. (Source : Africa Radio)

Mali : Ras Bath et Rose Vie Chère, le verdict d'une longue détention en approche

Après plus de deux ans et huit mois de détention, Ras Bath et Rose Vie Chère vont enfin connaître la décision de la justice malienne. Leurs dossiers, devenus emblématiques des dérives du système judiciaire sous la transition, ont été examinés par la Cour d'appel de Bamako. Les deux figures médiatiques sont poursuivies pour des accusations lourdes que leurs proches jugent entièrement politiques.

Le sort de deux figures médiatiques maliennes controversées, le chroniqueur Ras Bath et l'influenceuse Rose Vie Chère, est en suspens. Leurs dossiers sont passés ce mardi 25 novembre 2025 devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bamako. (Source : Afrik .com)

Cameroun : Trois nouveaux témoins entendus dans le procès de l'affaire Martinez Zogo

Le tribunal militaire de Yaoundé a poursuivi mardi 25 novembre l'instruction de l'affaire Martinez Zogo . Trois nouvelles voix se sont fait entendre : celles des onzième, douzième et treizième témoin. Si l'accusation estime avoir reconstitué une petite partie du puzzle, la défense, elle, dénonce des récits ambigus.

Deux figures centrales de l'affaire ont été entendues ce mardi à Yaoundé, au Cameroun : Étienne Mbassi , déclarant de douanes qui se dit proche des services de renseignements et Van Chakra, un caporal de l'armée camerounaise. Ils sont considérés comme les dernières personnes à avoir vu Martinez Zogo vivant, avant son enlèvement le 17 janvier 2023. Ils sont apparus agacés par les questions des avocats de la défense. (Source : Pressafrik )

Centrafrique : CPI - Fin du procès de Mahamat Saïd Abdel Kani, ex-responsable Seleka

L'ex-responsable Seleka est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis entre avril et août 2013 en Centrafrique. Ces audiences viennent clore plus de trois années de procès. Mercredi 26 novembre, les juges entament leur délibéré. Sans surprise, le bureau du procureur a demandé aux juges de condamner l'accusé.

L'accusation a demandé aux juges de déclarer Mahamat Saïd Abdel Kani coupable des sept chefs d'accusation reprochés et des crimes commis lorsqu'il dirigeait l'Office central de répression du banditisme à Bangui. Il doit répondre d'arrestations arbitraires, de tortures et de persécutions racontées par les 58 témoins présentés par le bureau du procureur lors du procès . (Source : RFI)

Madagascar : Loi de finances 2026 - Adoptée avec 24 amendements par l'Assemblée nationale

Le projet de loi de finances initiale 2026, perçu comme un budget de refondation, a été adopté hier à l'Assemblée nationale avec 84 députés présents. Des amendements ont été apportés, mais les orientations, les priorités et la politique budgétaire sont maintenues.

Un budget de sobriété qui priorise les aspirations du peuple malgache, mais qui favorise également le secteur privé. C'est dans cette optique que le projet de loi de finances initiale (PLFI) 2026 a été présenté au niveau de l'Assemblée nationale, par le ministère de l'Économie et des Finances (MEF). (Source : Midi madagasikara )

Afrique de l'Ouest : Le Togolais Kossi Tenou nommé président de l'AMF-UMOA

Sous la présidence du ministre burkinabè de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo , le Conseil des ministres de l'UEMOA a tenu en ligne une session extraordinaire, mardi 25 novembre 2025. Au cours de cette session, le Togolais Kossi Tenou a été nommé nouveau président de l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA).

L'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA) a un nouveau président. Il s'agit du Togolais Kossi Tenou , ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et de la Veille stratégique, chargé du Commerce et du Contrôle de la qualité, depuis le 8 octobre 2025. (Source : Sidwaya )

Au Nigeria, les 24 lycéennes enlevées la semaine dernière ont été libérées, selon la présidence

Une école pour filles dans l'État de Kebbi , dans le nord-ouest du pays, avait été la cible d'une attaque par des hommes armés dans la nuit du 16 au 17 novembre. Le gouvernement est sous forte pression après l'enlèvement, en moins d'une semaine, de 350 personnes.

Vingt-quatre lycéennes enlevées par des hommes armés le 17 novembre dans un internat de l'Etat de Kebbi , dans le nord-ouest du Nigeria, ont retrouvé la liberté, ont annoncé, mardi 25 novembre, les autorités nigérianes.

Dans la nuit du dimanche 16 novembre au lundi 17 novembre, l'école pour filles de Maga, dans l'État de Kebbi , a été la cible d'une attaque par des hommes armés, au cours de laquelle le directeur adjoint de l'établissement, Hassan Makuku , a été tué et les lycéennes ont été emmenées par les assaillants. Au total, vingt-cinq lycéennes ont été enlevées, mais une des jeunes filles est parvenue à s'échapper rapidement, ont déclaré les autorités. (Source Le Monde Afrique)

Tirage Mondial 2026 : La répartition des chapeaux révélée, Maroc et Sénégal chapeau 2

La FIFA a confirmé les modalités du tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2026. Avec un format inédit à 48 équipes et 12 groupes, la composition des chapeaux est désormais officielle : le Maroc et le Sénégal se retrouvent en chapeau 2, tandis que l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie et la Côte d'Ivoire sont en Chapeau 3. Découvrez les contraintes qui détermineront ce tirage inédit.

Le compte à rebours est lancé. À moins de 200 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, qui sera la toute première édition à 48 équipes, la FIFA a levé le voile sur les modalités précises du tirage au sort des groupes. Le vendredi 5 décembre à Washington, les 48 nations qualifiées connaîtront leurs premiers adversaires sur la route de la finale prévue le 19 juillet 2026 à New York. (Sport news Africa )