Afrique: Sommet Afrique-Europe - Le ministre des Affaires étrangères plaide pour une mobilité légale et un partenariat renforcé UA-UE sur la migration

Tunis — Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a réaffirmé la position de la Tunisie appelant à aborder la question migratoire selon une approche globale et multidimensionnelle -humaine, économique, sociale et culturelle- fondée sur la responsabilité commune et différenciée ainsi que sur le partage équitable des charges, notamment au regard des disparités de développement et de l'inégalité des chances entre le Nord et le Sud.

Le ministre prononçait l'allocution de la Tunisie lors de la deuxième session consacrée à la formulation d'un "avenir prospère et durable pour l'Afrique et l'Europe" et au "partenariat pour la migration et la mobilité", dans le cadre du 7e sommet Afrique-Europe, organisé les 24 et 25 novembre, à Luanda, en Angola.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, Nafti a, dans ce sens, appelé à accélérer les programmes de mobilité humaine légale et circulaire entre l'Afrique et l'Europe, ainsi qu'à créer un mécanisme conjoint UA-UE destiné à encourager l'investissement dans les pays d'origine.

Le ministre a souligné que l'avenir des deux continents reste tributaire de leur capacité commune à adopter des voies de mobilité régulières, transparentes et attractives, sans pour autant affaiblir les capacités nationales des pays exportateurs de compétences.

Il a insisté sur la nécessité de limiter les effets négatifs de l'exode des cerveaux en mettant en place des partenariats solidaires et de nouveaux mécanismes visant à faciliter le retour des experts, tout en soutenant les systèmes nationaux d'enseignement supérieur, de formation professionnelle et d'apprentissage.

Pour Nafti, la migration peut devenir un levier de développement et de prospérité lorsqu'elle est organisée, sûre et légale de manière qu'elle respecte la dignité humaine.

Par ailleurs, le ministre a évoqué les défis posés par la migration irrégulière, soulignant que ces fléaux sont alimentés par les réseaux de trafic et de traite des personnes, saluant les programmes de coopération existants avec l'Organisation internationale pour les migrations visant à créer de nouvelles opportunités et de mobilisation des ressources humaines en faveur de l'investissement dans les pays d'origine des migrants.

Le ministre a, en outre, rappelé l'engagement ferme de la Tunisie en faveur des principes du multilatéralisme et de la nécessité de renouveler l'action collective dans un monde en profonde mutation, marqué par des crises sécuritaires, économiques, environnementales et humanitaires, qui exigent une mise à jour des fondements de l'action multilatérale et une restauration de la confiance dans ses différents cadres.

Il a ajouté que ces transformations exigent une réflexion collective et du courage pour réhabiliter les valeurs fondatrices des Nations unies et des différents partenariats internationaux, notamment le partenariat Afrique-Europe, reposant sur le dialogue constructif, le respect mutuel et la responsabilité commune dans la préservation de la paix et de la sécurité internationales.

Le ministre a estimé que le moment est venu de concevoir de nouveaux systèmes plus équitables et d'engager un processus de réforme des politiques, ce qui nécessite de renforcer et d'unifier les efforts afin de relever les défis actuels en adoptant des approches globales plaçant l'être humain au centre du développement, au service des générations présentes et futures.

Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, le sommet s'est soldé par l'adoption d'une déclaration conjointe définissant les principales orientations et priorités du partenariat Afrique-Europe pour la période à venir, ainsi que l'engagement des deux parties à renforcer leur coopération dans les domaines de la paix, de la sécurité, de la migration, du développement et du multilatéralisme, et à revoir ses mécanismes afin d'assurer une représentation équitable de l'Afrique et de répondre aux défis auxquels sont confrontés les deux continents.