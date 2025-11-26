Dakar — La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) annonce, dans un communiqué parvenu mardi à l'APS, avoir décidé de tenir au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar les matchs ayant "un enjeu sécuritaire majeur", au cours de la saison sportive 2025-2026.

Elle explique que cette décision soutient "les efforts fournis par les clubs pour sécuriser leurs rencontres à domicile".

La LSFP promet en même temps de renforcer les mesures nécessaires à l'organisation des matchs impliquant les équipes les plus populaires du championnat.

Elle annonce une réunion qui portera essentiellement sur le derby entre l'AS et Pikine et Guédiawaye FC, mercredi à 11 heures, au stade Léopold-Sédar-Senghor. Ce match est prévu dimanche 7 décembre.

La Ligue sénégalaise de football professionnel invite les dirigeants des deux clubs à prendre part à la réunion.