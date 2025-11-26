Sénégal: Saint-Louis - Des volontaires formés à la conduite des opérations de désencombrement

Saint-Louis — Des jeunes de l'association des agents volontaires de l'éco-citoyenneté (AVE), issus des conseils de quartier de la commune de Saint-Louis ont été formés, mardi, au cours d'un atelier de formation, à la gestion des opérations de désencombrement, a constaté l'APS.

"Nous sommes ici dans le cadre d'un atelier de formation des volontaires de l'éco-citoyenneté, des jeunes volontaires issus des différents conseils de quartier de la commune de Saint-Louis. Ils ont été choisis pour être des relais de sensibilisation, mais aussi participer activement au développement de leur terroir", a déclaré Abdoukhadre Dieylani Bâ, adjoint au préfet du département de Saint-Louis, en marge de l'atelier.

Abdoukhadre Dieylani Bâ, adjoint au préfet du département de Saint-Louis

L'atelier est organisé par l'Association "Aar Sunu Alam" en partenariat avec l'ONG Action Éducation et les services techniques compétents.

Il vise à doter ces jeunes de connaissances pratiques et techniques sur la gestion des opérations de désencombrement, dans le respect des règles de sécurité, de salubrité et de civisme, indiquent les organisateurs.

Oumar Niang, directeur d"Action Éducation" Le directeur de l'ONG Action Éducation, Oumar Niang a salué le rôle de l'association "Aar Sunu Alam", et magnifié son engagement en faveur de la lutte contre la dégradation du cadre environnemental.