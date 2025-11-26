Sénégal: Saint-Louis - Des volontaires formés à la conduite des opérations de désencombrement

25 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Des jeunes de l'association des agents volontaires de l'éco-citoyenneté (AVE), issus des conseils de quartier de la commune de Saint-Louis ont été formés, mardi, au cours d'un atelier de formation, à la gestion des opérations de désencombrement, a constaté l'APS.

"Nous sommes ici dans le cadre d'un atelier de formation des volontaires de l'éco-citoyenneté, des jeunes volontaires issus des différents conseils de quartier de la commune de Saint-Louis. Ils ont été choisis pour être des relais de sensibilisation, mais aussi participer activement au développement de leur terroir", a déclaré Abdoukhadre Dieylani Bâ, adjoint au préfet du département de Saint-Louis, en marge de l'atelier.

Abdoukhadre Dieylani Bâ, adjoint au préfet du département de Saint-Louis 

L'atelier est organisé par l'Association "Aar Sunu Alam" en partenariat avec l'ONG Action Éducation et les services techniques compétents.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il vise à doter ces jeunes de connaissances pratiques et techniques sur la gestion des opérations de désencombrement, dans le respect des règles de sécurité, de salubrité et de civisme, indiquent les organisateurs.

Oumar Niang, directeur d"Action Éducation" Le directeur de l'ONG Action Éducation, Oumar Niang a salué le rôle de l'association "Aar Sunu Alam", et magnifié son engagement en faveur de la lutte contre la dégradation du cadre environnemental.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.