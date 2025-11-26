Afrique: CAN Maroc 2025 - Trois arbitres sénégalais parmi les soixante-treize retenus

Dakar — Trois arbitres sénégalais, Issa Sy, Nouha Bangoura et Djibril Camara, sont retenus par la Confédération africaine de Football (CAF) pour officier lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN), qui aura lieu au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Au total, 73 arbitres, dont 28 arbitres centraux, 14 arbitres VAR et 31 arbitres assistants, sont sélectionnés par l'instance du football continental pour ce grand rendez-vous sportif.

Figure incontournable de l'arbitrage sénégalais, Issa Sy, va officier comme arbitre central lors de la CAN du Maroc. Il s'est illustré au fil des années sur les plus grandes pelouses au monde, notamment en Coupe d'Afrique des Nations, en Coupe du monde U20 et en compétitions interclubs telles que la Ligue des champions CAF ou encore la Coupe de la Confédération.

Il avait officié durant la Coupe du monde des clubs, qui a eu lieu du 14 juin au 13 juillet dernier aux États-Unis, son compatriote, Nouha Bangoura, ayant été arbitre assistant durant cette même compétition.

A la CAN prochaine, Bangoura qui a participé à la CAN 2022, puis à celle de 2023, fera office d'assistant, tandis que Djibril Camara sera cette fois-ci arbitre VAR.

Ce dernier, policier de profession, est l'un des arbitres assistants les plus expérimentés du Sénégal pour avoir officié dans plusieurs compétitions en Afrique et dans le monde.

Voici quelques informations sur les 73 arbitres retenus :

- Arbitres centraux : 28 arbitres issus de plusieurs pays africains, dont l'Algérie, le Maroc, le Burkina Faso, le Bénin, etc.

- Arbitres assistants : 31 arbitres chargés d'assister les arbitres centraux dans leurs décisions.

- Arbitres VAR : 14 arbitres