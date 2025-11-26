Sénégal: Cinékap s'ouvre aux longs métrages, séries et documentaires

Dakar — La société de production audiovisuelle sénégalaise dénommée "Cinékap" a lancé, mardi, à Dakar, la 8ème session de formation du programme Up courts métrages qui s'ouvre désormais aux longs métrages, aux séries et aux documentaires, a constaté l'APS.

"Cette nouvelle session sera marquée par un changement de paradigme et d'innovations avec l'arrivée de longs métrages, de la série et du documentaire", a déclaré Oumar Sall, directeur général de Cinékap, lors de la cérémonie de lancement.

Il a indiqué qu'au cours de cette huitième session 3 longs métrages, 2 séries et 4 documentaires seront développés". Cette innovation, a-t-il ajouté, guidée à la fois par "le besoin et le modèle économique, renforce l'ambition et la diversité du programme Up courts métrages".

La rencontre a été présidée par le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine Historique, Bakary Sarr. Elle a enregistré la participation du directeur général de la Culture, Abdou Simbaly Diatta, entre autres invités.

La rencontre a servi aussi de cadre à la sortie de la septième promotion du programme Up courts métrages, lancé en 2024.

Avec l'avènement du digital, trois cent personnes bénéficieront ainsi d'une formation en production durant les deux années à venir, renforçant ainsi les capacités d'une nouvelle génération de producteurs et d'acteurs du cinéma, a indiqué Oumar Sall, rappelant que Cinékap, est un groupe précurseur de la formation digitale aux métiers de la production au Sénégal voire en Afrique.

Selon lui, cette formation conçue avec ses partenaires de L' Afaac (l'Académie franco-anglophone des arts visuels et du cinéma), des experts du Sénégal et de la Femis (Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son de France) est rendue possible grâce à un soutien de l'Agence française de développement (AFD).

Le secrétaire d'Etat Bakary Sarr a indiqué que cette huitième session du programme Up courts métrages marque une évolution stratégique majeure avec l'intégration renforcée du digital appliqué aux métiers de la production.

Il estime que cette orientation n'est pas un simple ajustement technique, "il est une nécessité à l'heure où les outils numériques redessinent profondément les modes de création, de diffusion et de consommation du contenu audiovisuel".

Bakary Sarr a félicité le groupe Cinékap pour ce programme de formation devenu "un pilier incontournable de la formation audiovisuelle au Sénégal", et a salué l'engagement de son promoteur Oumar Sarr.

"Votre passion et votre engagement ont permis de bâtir ce dispositif unique en son genre. A travers Cinékap, vous avez non seulement accompagné l'émergence de talents remarquables. Vous avez aussi offert au Sénégal certaines de ses plus grandes distinctions cinématographiques sur la scène internationale", a dit M. Sarr.

Il fait référence aux deux Etalons d'or remportés par le Sénégal en 2013 avec "Tey" et en 2017 avec "Félicité" et l'Ours d'argent tous réalisés par Alain Gomis et produit par Cinékap, en plus du prix du jury au Festival de Cannes en 2019 remporté par Mati Diop avec son film "Atlantique" produit par Oumar Sall.

Initié depuis 2013, le programme de formation gratuite Up courts métrages a formé 125 jeunes professionnels africains venant du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, des Comores dont 85 auteurs réalisateurs, 40 producteurs et permis la production de 25 courts métrages auxquels s'ajoutent16 projets en maturation.

Un hommage a été rendu aux parrains notamment le réalisateur sénégalais, Ben Diogoye Bèye et l'ancien directeur du centre cinématographique marocain, feu Nour-Eddine Saïl.