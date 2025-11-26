Sénégal: Kaffrine - Une association de personnes âgées réclame la levée de la suspension des bourses de sécurité familiale

Kaffrine — Le président de l'Association régionale des personnes âgées de Kaffrine (centre), Modou Sarr, a réclamé, mardi, la levée de la suspension des bourses de sécurité familiale.

Le gouvernement a suspendu, depuis 2024, ce programme social destiné à quelque 300 000 personnes.

"Nous demandons le retour des bourses de sécurité familiale", a dit M. Sarr, ajoutant que "les personnes âgées continuent d'assurer des dépenses familiales quotidiennes".

Il a fait ce plaidoyer à la fin d'une randonnée pédestre organisée par la direction régionale de l'action sociale de Kaffrine, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale des personnes âgées.

Cette fête annuelle dédiée aux personnes du troisième âge a lieu le dernier jeudi du mois de novembre, depuis 1987.

Des dizaines de personnes âgées venues des quatre départements de la région de Kaffrine y ont pris part.

"Sensibilisation des communautés sur le vieillissement en bonne santé et plaidoyer pour l'adoption du projet de loi sur la promotion et la protection des droits des personnes âgées" est le thème de cette célébration.

Le président de l'Association régionale des personnes âgées de Kaffrine souhaite, par ailleurs, que l'État prenne entièrement en charge les soins médicaux offerts aux personnes âgées de plus de 60 ans au titre du plan Sésame.

Il réclame aussi une plus grande implication des personnes du troisième âge dans les instances de décision.

Boubacar Ba, l'adjoint du préfet de Kaffrine, a encouragé les personnes âgées à pratiquer régulièrement une activité physique.