Afrique de l'Ouest: Un projet régional pour renforcer les revenus des riziculteurs

Le riz demeure l'un des aliments de base les plus consommés au Togo, mais la production nationale reste insuffisante pour couvrir la demande, obligeant le pays à recourir massivement aux importations.

Pour inverser cette tendance et renforcer la sécurité alimentaire, un projet régional, Riz en Afrique de l'Ouest (RIZAO), a été lancé mardi à Sotouboua, dans la région Centrale.

Financé à hauteur de 50 millions de dollars par la Fondation Mastercard dans le cadre de sa stratégie Young Africa Works, ce programme vise à accroître significativement la productivité rizicole et à améliorer les revenus des producteurs.

Le RIZAO concerne quatre pays d'Afrique de l'Ouest : le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Au Togo, les zones ciblées sont :

Sotouboua (Région Centrale)

Tône (Région des Savanes)

Apessito (Région Maritime)

Mettre à disposition des producteurs un accompagnement technique renforcé, du matériel agricole adapté et une meilleure organisation des différentes composantes de la filière, tels sont les objectifs du programme.

Le projet met un accent particulier sur le développement d'une industrie semencière performante, l'appui structuré à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, l'amélioration durable des revenus des jeunes agriculteurs, la modernisation des pratiques agricoles pour augmenter les rendements.

Dans un contexte régional marqué par la forte dépendance aux importations de riz, le RIZAO apparaît comme un outil stratégique pour réduire la pauvreté en milieu rural, renforcer les moyens de subsistance des jeunes producteurs, et améliorer la sécurité alimentaire dans toute la sous-région.