Togo: Montée d'une défiance silencieuse face au manque d'hygiène

Une nouvelle habitude se répand silencieusement dans les restaurants, maquis, bars et étals de rue du Togo : de plus en plus de clients refusent d'utiliser les torchons, cuillères, fourchettes, gobelets et verres mis à leur disposition.

C'est ce que révèle L'Union, qui consacre ce mardi une enquête fouillée à ce phénomène aussi discret qu'inquiétant.

Selon le journal, cette méfiance n'est pas le fruit du hasard : elle traduit une préoccupation grandissante autour de l'hygiène, dans un contexte où la sécurité sanitaire reste un défi. Torchons à la propreté douteuse, ustensiles mal lavés, verres rincés à l'eau stagnante... autant de pratiques qui alimentent un malaise profond chez les consommateurs.

Dans certains établissements, les clients préfèrent désormais apporter leurs propres couverts, utiliser des serviettes à usage unique ou se tourner strictement vers des boissons en bouteille fermée.

Une prudence qui, selon L'Union, reflète un déficit de confiance dans la chaîne sanitaire de la restauration, mais aussi une prise de conscience citoyenne face aux risques potentiels d'infections.